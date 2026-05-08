L’azienda di Kyoto conferma aumenti globali per Nintendo Switch 2 dal 2026: rincari in USA, Europa e Canada tra costi hardware, dazi e crisi del mercato.

Dopo la notizia di ieri riguardo alla pressione degli investitori per un ritocco dei listini della Nintendo Switch 2, oggi giunge la conferma dei nuovo prezzi per il mercato globale. Dal 1° settembre 2026, il costo della console negli Stati Uniti subirà un incremento di 50 dollari e si fermerà a 499,99 dollari. In Europa la situazione appare identica: il prezzo della Switch 2 salirà di 30 euro per una cifra finale di 499,99 euro, mentre in Canada l’aumento di 50 dollari fisserà il listino a 679,99 dollari. “Alla luce dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e dopo aver valutato le prospettive commerciali globali, Nintendo rivedrà i prezzi di vendita al dettaglio consigliati dal produttore (MSRP) delle console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch”, ha dichiarato l’azienda. Una scelta che rompe una tradizione storica per la casa di Kyoto, solitamente molto cauta nel toccare i listini verso l’alto a ciclo inoltrato o al lancio di nuovi prodotti. “Ci scusiamo sinceramente per l’impatto che queste revisioni dei prezzi potrebbero avere sui nostri clienti e sugli altri soggetti interessati, e apprezziamo profondamente la vostra comprensione”.

Non si può guardare a questi rincari senza analizzare cosa succede dietro le quinte della produzione. In molti si aspettavano questo movimento, poichè il prezzo della RAM è aumentato nell’ultimo anno, a causa dei data center dedicati all’intelligenza artificiale, che assorbono gran parte della produzione globale di memorie, lasciando briciole e costi gonfiati agli altri settori. A questo si aggiunge la questione dei dazi statunitensi. Un clima di incertezza economica che ha avuto ripercussioni tali da spingere Nintendo a sospendere temporaneamente i preordini negli Stati Uniti. Inizialmente l’idea era quella di proteggere il prezzo della console al lancio colpendo solo gli accessori, ma i numeri hanno reso la strategia insostenibile. Nintendo sceglie il Giappone per dare il via ai nuovi listini. Il 25 maggio entrano in vigore prezzi più alti di circa 10.000 yen per tutta la famiglia di console. In questo modo, la Switch 2 si attesta a 59.980 yen, mentre OLED, Lite e standard passano rispettivamente a 47.980, 29.980 e 43.980 yen. L’operazione include inoltre un rincaro per il servizio Nintendo Switch Online, ora in linea con le tariffe del resto del mondo.

Il contesto attuale mostra un’inversione di tendenza rispetto alle generazioni passate. Oggi Nintendo si adegua a Sony e Microsoft che hanno già aperto la strada ai rincari. Sony, solo lo scorso marzo, ha applicato un aumento di 100 euro per la PlayStation 5 e la versione Digital ha visto il suo prezzo crescere del 50% rispetto al lancio del 2020. Nintendo ha resistito finché ha potuto, ma la pressione dei costi di produzione e le dinamiche dei componenti hanno costretto anche i vertici di Kyoto a una revisione che influenzerà le tasche.