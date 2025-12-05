Netflix acquisisce Warner Bros. Discovery per 82,7 miliardi. L’intesa include HBO e studi cinematografici, ma necessita dell’ok dei regolatori USA.

L’industria globale dell’intrattenimento si prepara a una trasformazione radicale in seguito all’annuncio di un’acquisizione destinata a modificare per sempre gli equilibri tra produzione cinematografica e distribuzione digitale. Netflix ha comunicato l’acquisizione dei principali asset di Warner Bros. Discovery tramite un accordo dal valore d’impresa di quasi 82,7 miliardi di dollari, mossa che ha colto di sorpresa i competitor Paramount Skydance e Comcast, anch’essi impegnati fino all’ultimo in molteplici round di offerte. La transazione riconosce alla società target un equity value di 72 miliardi e prevede per gli azionisti Warner un corrispettivo di 27,5 dollari per azione, suddiviso in 23,25 dollari in contanti e la parte residua in titoli Netflix, con il completamento dell’iter atteso in un arco temporale compreso tra i 12 e i 18 mesi. Le parti hanno concordato altresì una breakup fee da 5,8 miliardi di dollari, somma dovuta nel caso in cui le autorità antitrust e di regolamentazione negli Stati Uniti o in Europa dovessero bocciare l’intesa.

Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix, ha commentato l’evento sottolineando come l’operazione rappresenti “una rara opportunità” e ha aggiunto: “La nostra missione è sempre stata di intrattenere il mondo”, evidenziando la capacità della fusione di “definire il prossimo secolo di storytelling”. David Zaslav, alla guida di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato dal canto suo che “unendoci a Netflix assicureremo che le gente ovunque continuerà a godere delle migliori storie per generazioni“. La strategia industriale di Netflix, azienda che vanta una capitalizzazione di 438 miliardi e 14mila dipendenti a fronte di entrate pari a 39 miliardi, punta a integrare gli storici studi di Burbank e una vasta biblioteca di titoli quali Harry Potter e la serie Friends. Il pacchetto include il servizio di streaming HBO Max, autore di successi come White Lotus, il quale manterrà la propria indipendenza sotto la supervisione del co-Ceo Greg Peters e si appresta a debuttare sul mercato italiano il prossimo 13 dicembre. I canali via cavo tradizionali come CNN, TBC e TNT non rientrano invece nel perimetro dell’acquisizione e saranno oggetto di uno scorporo atteso entro la fine dell’estate 2026, una decisione presa alla luce del declino delle entrate del 23% registrato da queste reti nell’ultimo trimestre.

Il percorso verso la firma finale ha visto l’opposizione di David Ellison e della sua Paramount Skydance, i quali avevano messo sul piatto un’offerta fino a 30 dollari per azione interamente in contanti per la totalità dell’azienda senza scissioni. Ellison ha contestato la regolarità del processo di vendita attraverso due lettere inviate al consiglio di amministrazione, nelle quali ha attaccato la scelta di favorire Netflix nonostante le possibili obiezioni anti-monopolistiche legate al suo dominio nello streaming. Gli analisti ritengono plausibile l’avvio di ricorsi legali da parte degli esclusi, i quali contavano sui rapporti privilegiati con l’amministrazione Trump, dato che Larry Ellison figura tra i finanziatori del Presidente e Skydance aveva già ricevuto il via libera per rilevare Paramount, nominando la conservatrice Bari Weiss a capo delle news di Cbs.

I vertici di Netflix, i quali devono gestire la concorrenza di rivali come Disney e YouTube, hanno evidenziato in una conference call l’intenzione di potenziare la capacità di produzione negli Stati Uniti e di generare risparmi annuali nei costi tra i due e i tre miliardi entro tre anni. Bank of America ha analizzato lo scenario decretando con l’operazione “la fine delle guerre nello streaming, con Netflix che diventerà l’indiscussa potenza globale di Hollywood”, mentre l’associazione Cinema United ha sostenuto che il deal “pone una minaccia senza precedenti al business globale”. Con l’abbandono della storica ritrosia verso il grande schermo per valorizzare i film Warner Bros., il colosso dello streaming promette di mantenere la distribuzione in sala nonostante il suo impero sia nato grazie a successi come Stranger Things.