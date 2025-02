Netatmo presenta la Videocamera Interna Advance: design elegante, tecnologia avanzata e rispetto della privacy. Disponibile dal 19 febbraio 2025 a 249,99 euro.

Netatmo continua a innovare nel campo della sicurezza domestica con la nuova Videocamera Interna Advance, arricchendo una gamma già nota per videocamere di sorveglianza, sistemi di allarme e serrature intelligenti. Il nuovo dispositivo combina design, tecnologia e rispetto della privacy, offrendo una soluzione avanzata per la protezione della casa.

La Videocamera Interna Advance si distingue per il suo design elegante, disponibile in nero o bianco, e un’installazione versatile: può essere posizionata su mobili, montata a parete o fissata al soffitto. Il supporto snodabile e l’angolo di visione di 130° garantiscono un controllo ottimale degli ambienti. Netatmo punta a ridurre i falsi allarmi grazie a un algoritmo migliorato che invia notifiche solo quando necessario. La tecnologia Netatmo Smart Privacy utilizza un otturatore meccanico che si chiude automaticamente al rientro del proprietario, proteggendo la privacy domestica. Questa funzione si basa su riconoscimento facciale e geolocalizzazione, regolando l’attività della videocamera in base alla presenza degli utenti.

La videocamera registra in 2K HDR a 30 fps, con immagini nitide e colori vividi grazie a un processore d’immagine avanzato. Supporta connessioni Wi-Fi dual-band (2.4 GHz e 5 GHz) con tecnologia MIMO, per streaming stabile e di alta qualità. L’audio non è da meno: microfoni con tecnologia beamforming riducono i rumori di fondo, mentre uno speaker da 80 dB consente una comunicazione chiara da remoto. Per una maggiore flessibilità, Netatmo offre accessori opzionali come un adattatore PoE per alimentazione e trasmissione dati su un unico cavo e un dispositivo di integrazione per prese elettriche.

La videocamera si integra con la Smart Siren di Netatmo e le videocamere da esterno, creando un sistema di allarme completo e connesso. È gestibile tramite l’app Home + Security, che controlla anche altri dispositivi del brand, come rilevatori di fumo e controllo accessi. Inoltre Netatmo lancia un programma di economia circolare, permettendo ai possessori di una Videocamera Interna (Welcome) di restituirla per ottenere uno sconto di 50 euro sulla nuova versione.

Disponibilità e prezzo

Netatmo Videocamera Interna Advance sarà disponibile dal 19 febbraio 2025 al prezzo di 249,99 euro, senza abbonamenti obbligatori. Sarà acquistabile su Netatmo.com, rivenditori online, negozi specializzati e di bricolage.