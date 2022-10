La Nasa e SpaceX collaboreranno per cercare di sollevare l’orbita del telescopio Hubble utilizzando una capsula Dragon. Vediamo i dettagli nell’articolo.

La NASA e SpaceX hanno firmato un accordo per studiare la possibilità di utilizzare una navicella Dragon per sollevare l’orbita del telescopio Hubble che decade nel tempo a causa della resistenza atmosferica. Il suo rilancio verso un’orbita più stabile potrebbe aggiungere altri anni alla sua vita.

SpaceX ha proposto l’idea alcuni mesi fa in collaborazione con il Polaris Program, il progetto di volo spaziale umano organizzata dal miliardario Jared Isaacman.

L’agenzia spaziale ha dichiarato che non investirà soldi per lo studio e che al momento non è previsto il finanziamento di una missione. Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza, ha dichiarato durante una conferenza stampa che non è sicuro che il progetto andrà necessariamente avanti: “Voglio essere assolutamente chiaro. Non stiamo facendo un annuncio oggi che sicuramente andremo avanti con un piano del genere“. La partnership tra la Nasa e SpaceX si limita a esaminare le possibilità.

I team trascorreranno sei mesi a raccogliere dati tecnici sia da Hubble che dalla navicella Dragon ed utilizzeranno queste informazioni per determinare se è sicuro per la capsula l’aggancio con il telescopio e come può fisicamente sollevare Hubble a un’altitudine superiore.

Jessica Jensen, il vicepresidente delle operazioni con i clienti di SpaceX, ha spiegato durante la stessa conferenza: “Quello che vogliamo fare è espandere i confini della tecnologia attuale. Vogliamo mostrare come utilizziamo le partnership commerciali e quelle pubblico-private per risolvere in modo creativo missioni impegnative e complesse come il servizio di Hubble“.

Oltre ad aggiungere potenzialmente anni alla vita del telescopio, che ha 32 anni, le soluzioni di assistenza trovate dallo studio potrebbero essere applicate anche ad altri veicoli spaziali in orbita vicino alla Terra.