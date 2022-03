Motorola Frontier sarà probabilmente il primo smartphone al mondo ad integrare una fotocamera da 200 MP ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Ogni anno Qualcomm rilascia una versione base del chip di punta oltre ad una versione aggiornate “Plus”. Quindi, non si tratta di una nuova generazione ma di una versione leggermente modificata del flagship annuale. Quest’anno non fa eccezione, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen è uscito un po’ e ci sono tonnellate di nuovi modelli alimentati da questo chip, quindi è il momento giusto per pensare allo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Abbiamo sentito varie voci riguardanti i prossimi smartphone che sfoggeranno lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Infatti, tutti i principali OEM di smartphone stanno facendo del loro meglio per far debuttare questo chip e sembra che Motorola abbia vinto la gara. Se non altro, dovremmo parlare del Motorola Frontier (nome in codice).

Almeno, oggi, un blogger di Weibo ha rivelato che Motorola sta testando un nuovo device con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Questo non è sorprendente dato che nel dicembre 2021 questo produttore è stato il primo a portare uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 1, ovvero il Moto Edge X30.

Motorola potrebbe dunque superare tutti i suoi rivali e far debuttare il telefono con processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Questo chip è costruito con il processo a 4nm di TSMC. Rispetto allo Snapdragon 8 a 4nm di Samsung, le prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus dovrebbero essere molto migliorate. Allo stesso tempo, il controllo del consumo energetico potrebbe essere migliore di quello del modello attuale.

Come lo Snapdragon 8, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus ha ancora un’architettura a tre cluster “1+3+4”. Quindi, sarà composto da un large-core Cortex X2, un large-core Cortex A710 e un small-core Cortex A510. La frequenza della CPU è di 2.99GHz, mentre la GPU potrebbe ricevere un piccolo aggiornamento.

Non c’è dubbio che le prestazioni complessive dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus raggiungeranno un nuovo massimo in AnTuTu, così, diventerà il più potente chip per cellulari 5G nel campo Android. Tuttavia, alcuni analisti pensano che anche il processo a 4nm di TSMC non risolverà il problema del riscaldamento del modello attuale e la ragione dietro questo sarebbe che consuma troppa energia.

Secondo le ultime fughe di notizie Qualcomm presenterà questo chip a maggio. Questo significa semplicemente che possiamo vedere i primi smartphone con esso, incluso il nuovo portatile Motorola a giugno. Altri modelli che si dice verranno con esso sono lo Xiaomi Mi 12 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 4, Flip 4, un telefono Rollable, ecc.