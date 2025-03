Flipkart svela l’arrivo di Motorola Edge 60 Fusion in India! Preordini in arrivo, prezzo competitivo e tre colori (più un possibile blu esclusivo per l’India).

Il nuovo Motorola Edge 60 Fusion è quasi arrivato, almeno secondo le ultime notizie provenienti dall’India. Un importante rivenditore online indiano, Flipkart, ha svelato l’imminente disponibilità dello smartphone attraverso un banner promozionale. L’immagine è apparsa sul sito web dell’azienda.

Il banner pubblicitario mostra il logo “Motorola Edge Legacy” insieme allo slogan “Experience the Edge, Live the Fusion”. Il gioco di parole con il termine “Fusion” non lascia spazio a dubbi sull’identità del dispositivo. Il link associato al banner, tuttavia, non porta ancora a una pagina prodotto specifica. L’assenza di una pagina dedicata non esclude, anzi rafforza, l’ipotesi di un lancio a brevissimo termine. Si può ipotizzare che Flipkart gestirà la fase di preordine, fornendo contestualmente maggiori informazioni sul telefono. Una presentazione ufficiale appare dietro l’angolo con i dettagli sulle specifiche in divenire.

Le specifiche tecniche definitive del Motorola Edge 60 Fusion non sono ancora state comunicate ufficialmente. Rumor precedenti hanno indicato tre possibili varianti di colore per la scocca: grigio, verde e rosa. Sembra che in India si aggiungerà una variante di colore blu, portando a quattro le opzioni disponibili. Lo smartphone Motorola dovrebbe offrire una configurazione standard con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per applicazioni, foto e video. Una memoria di queste dimensioni dovrebbe soddisfare anche gli utenti più esigenti.

In Europa, il prezzo di vendita dovrebbe collocarsi in una fascia di prezzo indicativa tra 250 e 350 euro. Per il mercato indiano è lecito aspettarsi un prezzo inferiore, in linea con la strategia commerciale adottata da Motorola in passato. L’azienda è nota per la sua politica di prezzi aggressivi nel mercato indiano. Motorola sta lavorando attivamente su diversi modelli della serie Edge 60. L’azienda ha in cantiere altri telefoni appartenenti alla stessa linea. Tra le varie ipotesi, circola la voce di una versione con supporto per uno stilo, un accessorio utile per prendere appunti o per disegnare.