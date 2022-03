In un mondo ormai dominato dalla DAD per i nostri figli oppure per lo smart working per noi lavoratori Microsoft ha pensato bene di far uscire un prodotto a mio avviso pensato proprio per questo. Stiamo parlando del Microsoft Laptop Go, un portatile pensato proprio per l’utilizzo base di un pc.

Ahimè, purtroppo devo iniziare subito con la nota dolente di questo dispositivo, ovvero la modalità S di Windows dove S sta per sicura. In questa modalità praticamente non si può installare nessuna applicazione se non quelle presenti sullo store di Microsoft.

Adatta se volete controllare e rendere più sicuri i vostri figli ma di sicuro non adatta per un utente medio quindi vi consiglio di disattivarla al primo avvio; non capisco proprio perchè Microsoft ha deciso di volerla inserire di default.

Ma comunque a parte questa piccola digressione, veniamo a noi e parliamo di questo ultra maneggevole laptop.

Materiali e Design

Partendo dal design si vede fin da subito che questo è un prodotto targato Microsoft perchè risulta molto elegante e molto ben costruito, dalle linee sobrie ed essendo tutto il case superiore in metallo gli attribuisce un design davvero molto accattivante e perfettamente assemblato.

La parte contenente la tastiera invece è in plastica ben fatta.

Le dimensioni sono molto contenute (278x205x15 mm) e anche il peso (1,11 kg) lo rende adatto al trasporto.

E’ perfettamente bilanciato infatti è possibile aprirlo con una sola mano in modo molto semplice, questo fa intendere che alla spalle è presente una superba progettazione.

E’ possibile aprirlo sulla parte inferiore in modo, nel caso se ne abbia bisogno, di sostituire l’SSD in formato M.2 2230 anche perchè i tagli di memoria non sono per niente generosi, il mio monta i canonici 256GB.

Nota molto positiva di questo laptop è senza ombra di dubbio il touchpad, davvero molto buono anche se non esagerato in dimensioni. Peccato solo non sia in vetro, ma pur essendo meno scorrevole dei top di gamma, è un piacere utilizzarlo. D’altronde parliamo di fascia economica in casa Microsoft quindi da qualche parte dovevano pur tagliare.

La tastiera d’altro canto è davvero molto buona, i tasti sono ad isola e la digitazione avviane con grossa soddisfazione dell’utente, essendo i tasti ben spaziati tra di loro.

Per tenere le dimensioni della tastiera uguali ad una full size ma con minor spazio, Microsoft ha dovuto sacrificare qualcosa e quel qualcosa sono stati i tasti freccia che purtroppo non hanno dimensioni normali quindi si usano con fatica.

Una nota dolente del dispositivo di input è la mancanza di retroilluminazione, cosa per me fondamentale per gli utenti che vogliono lavorare al buio o anche semplicemente in condizioni di illuminazione scarsa, anche perchè essendo la tastiera di colore grigio scuro si perdono molto facilmente le lettere.

Connettività

Le porte presenti su questo pc non abbondano, ma d’altronde per l’uso da ufficio a cui è riservato non è da biasimare.

Sono prensenti sul lato sinistro una USB-A e una USB-C insieme al jack da 3,5 mm. Quindi diciamo che abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve nella quotidianità.

Mentre sul lato destro è presente il Surface Connector, ovvero, la porta proprietaria dove si collega l’alimentatore per la ricarica anche se è possibile ricaricare il laptop anche dalla USB-C in caso di necessità.

Per fortuna l’alimentarore è piccolo e compatto quindi sta facilmente nella borse per un completo everyday carry.

Nota di merito invece è il fatto che pure non essendo un computer al top sono presenti sia il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.

Altre due cose da prendere in considerazione sono la webcam, presente centralmente sulla parte alta dello schermo e i microfoni. La prima è l’emblema del risparmio ma un elemento al giorno d’oggi indispensabile; funziona abbastanza bene anche se la qualità è solo 720p. Mentre il microfono ambientale è abbastanza performante.

Per il comparto audio invece sono presenti due casse che suonano bene a volumi intermedi ma a volumi alti perdono molto di qualità.

Quindi tutto modesto e utilizzabile ma non al top della forma.

Display

E’ presente uno schermo da 12,45″ in formato 3:2, ottimo rapporto che regala un confort di utilizzo molto alto, con cornici molto sottili anche se presenti rendendo il tutto ancora più compatto ed elegante.

Però la risoluzione non è un granché perché stiamo parlando di soli 1536 x 1024 pixel quindi lontano dal Full HD, utilizzabile di sicuro anche per contenuti multimediali ma non eccelso. Invece ottima la gamma cromatica e il contrasto che rende i colori piuttosto vividi e apprezzabile nell’uso quotidiano.

Il display è anche touchscreen ma a mio parere è un caratteristica inutile in un portatile che non sia un 360 gradi.

Utilizzo

Come detto all’inizio questo Go arriva con Windows 10 S che consiglio di disabilitare immediatamente. Sotto la scocca abbiamo un Intel Core i5 di decima generazione 4-core/8-thread con una frequenza di 1,19 GHz. Caratteristica questa che fa capire di che potenza stiamo parlando.

Per quanto riguardo la GPU non abbiamo la ormai blasonata Iris Pro ma la versione più economica ovvero UHD, quindi ci possiamo scordare completamente il gaming e l’utilizzo della suite Adobe.

Ottimo invece per l’utilizzo ufficio, quindi apertura documenti, lettura di e-mail, navigazione internet oppure la visione di contenuti come Netflix, dove le sue 8 GB di RAM sono più che sufficienti.

Il problema grosso a mio avviso è che basta una qualsiasi delle operazioni citate sopra per far partire la ventola che per fortuna non è molto fastidiosa.

Autonomia

Per quanto riguarda la batteria del Microsoft Laptop Go poteva esser migliorata perchè con i suoi 39,7 Wh permette un utilizzo dalle 6 alle 7 ore con un utilizzo basic, invece se si passa a operazioni più energivore è facile scendere alle 3/4.

Conclusioni

Come detto all’inizio questo portatile è adatto ad un pubblico che non ha grosse pretese in termini di prestazioni e ha necessità di una macchina che gli permetta di fare le operazioni più semplici.

Ottimo a mio parere per la DAD, perchè lo trovo davvero completo per questo utilizzo ed è soprattutto davvero molto trasportabile ma basta l’USB-C per collegarlo a casa proprio ad un monitor esterno che lo può anche caricare con un solo cavo.

Pecca finale però è il prezzo che pur essendo di fascia intermedia non è economico, soprattutto visto che è indispensabile la versione con 8 GB di RAM in quanto quella da 4 non è per niente performante e necessita anche del taglio da 256 GB di memoria interna a mio avviso.

Ripeto, ottima macchina se vista nell’ottica di uso base ed inoltre con un design davvero elegante ed accattivante.

In definitiva parliamo di un laptop di fascia media che si trova ora, in occasione dei Surface Days al prezzo di partenza di 517€ sullo Store Microsoft. Quindi prima di comprarlo consiglio di pensare bene all’utilizzo che ne dovete fare.