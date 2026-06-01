Microsoft presenta il Surface Laptop Ultra con chip NVIDIA RTX Spark da 1 petaflop per sfidare il MacBook Pro. Schermo MiniLED e scocca sotto i 2 kg.

Microsoft rilancia la sua sfida nel segmento dei notebook di fascia alta con il debutto del nuovo Surface Laptop Ultra, un device da 15 pollici capace di competere con MacBook Pro. Dopo i risultati alterni del Surface Book, che disponeva di un hardware obsoleto, e del costoso Surface Laptop Studio, l’azienda di Redmond introduce una configurazione priva di cerniere insolite o schermi rimovibili. Il computer si affila al processore NVIDIA RTX Spark per massimizzare le prestazioni grafiche e l’elaborazione AI.

Durante un briefing con la stampa, Andrew Hill, vicepresidente aziendale di Surface per Microsoft, ha dichiarato: “Questa è la cosa più potente che abbiamo mai realizzato”. Il processore NVIDIA RTX Spark segna l’ingresso del produttore nella competizione con i chip AMD e Qualcomm grazie alla presenza di 6.144 core GPU Blackwell e 20 core CPU Arm. Secondo i dati forniti, il sistema esprime una potenza di calcolo IA pari a 1 petaflop, frutto della combinazione tra CPU, GPU e NPU. Questa architettura consente l’esecuzione locale di modelli linguistici fino a 120 miliardi di parametri. Le prestazioni grafiche si allineano a quelle di una GPU per laptop RTX 5070, con un consumo energetico variabile tra pochi watt e 80W. Il sistema supporta una configurazione massima di 128 GB di memoria unificata con pieno supporto CUDA per la ripartizione dinamica dei carichi di lavoro.

L’estetica del laptop richiama quella di un tradizionale portatile, con un peso complessivo inferiore a 2 kg. Le specifiche tecniche includono uno schermo MiniLED PixelSense Ultra da 15 pollici con una densità di 262 pixel per pollice e una luminosità HDR di picco che raggiunge i 2.000 nit. Microsoft introduce il trackpad più grande mai inserito nella serie Surface, unito a una dotazione di porte che comprende connessioni USB-A, USB-C, HDMI e un lettore di schede SD standard. La scocca del notebook debutta nelle finiture Platinum e Nightfall, colorazioni vicine alle varianti nero e argento scuro.

Nel post sul blog firmato da Brett Ostrum, CVP di Microsoft, il manager mette in luce le capacità del prodotto: “Una macchina come questa non dovrebbe rimanere ferma. Dovrebbe essere spinta al limite. Portata al massimo. Usata per rendere reale ciò che altri considerano impossibile. Appartiene alle mani di chi crea il mondo”. Il debutto commerciale del Surface Laptop Ultra è pianificato per il prossimo autunno. I dettagli relativi al prezzo di listino rimangono sconosciuti, mentre il settore attende di verificare se le pressioni sui costi dei componenti legate alla crisi delle memorie mostreranno un rallentamento.