meta lancia llama 4 ecco i modelli ai scout e maverick

Meta rilascia Llama 4 Scout e Maverick. Ecco quello che devi sapere sui nuovi modelli AI multimodali, le specifiche e dove scaricarli. Disponibili su Meta AI.

L’intelligenza artificiale vede nuovi sviluppi con l’introduzione da parte di Meta dei modelli iniziali della sua famiglia multimodale Llama 4. Sono stati resi noti Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick, due modelli AI progettati per diverse esigenze nel campo dell’elaborazione linguistica e visiva. Con questi nuovi modelli, la società amplia il proprio ventaglio di soluzioni AI, orientandosi verso alte prestazioni accessibili sia agli addetti ai lavori sia agli utenti generici, e prefigura già potenziamenti futuri nella sua roadmap. Il lancio dei nuovi modelli Llama amplia le capacità dei sistemi AI nel processare informazioni intricate e di tipo diverso.

Maverick si configura come il modello più versatile del duo iniziale, descritto da Meta come il “cavallo di battaglia”. La sua architettura lo rende particolarmente adatto alla comprensione combinata di immagini e testo, trovando applicazione ideale in scenari come assistenti virtuali generici e piattaforme di chat. Le sue performance sono state messe a confronto con altri noti modelli sul mercato. L’azienda afferma che supera concorrenti quali GPT-4o e Gemini 2.0 in diverse aree di benchmark, cone nella codifica, nel ragionamento, nelle capacità multilingua, nella gestione di contesti lunghi e nell’analisi di immagini. Risulta inoltre comparabile con DeepSeek v3.1 per quanto riguarda le capacità di ragionamento e codifica. La sua struttura si basa su 17 miliardi di parametri attivi distribuiti su 128 esperti, una configurazione che bilancia potenza e specializzazione.

Scout, pur condividendo con Maverick il numero base di 17 miliardi di parametri attivi, presenta una struttura differente con 16 esperti. Questo modello più compatto è ottimizzato per compiti specifici che richiedono efficienza e precisione su larga scala. Tra le sue potenzialità figurano la creazione di riassunti partendo da documenti multipli, l’analisi approfondita dell’attività utente per offrire esperienze personalizzate e il ragionamento logico applicato a vaste basi di codice sorgente. Mark Zuckerberg ha sottolineato alcune delle sue caratteristiche distintive: Scout è descritto come estremamente rapido, nativamente multimodale e vanta una lunghezza di contesto eccezionale, definita “leader del settore”, pari a 10 milioni di token. Importante è anche la sua capacità di operare efficacemente su una singola GPU, rendendolo accessibile anche con risorse hardware limitate.

Entrambi i modelli, Scout e Maverick, sono immediatamente utilizzabili. Sono disponibili per il download diretto dal sito ufficiale Llama e dalla piattaforma Hugging Face, luoghi di riferimento per la comunità AI. Inoltre, Meta li ha integrati nel suo ecosistema di prodotti, rendendoli parte di Meta AI, accessibile anche attraverso app WhatsApp, Messenger e nei messaggi diretti di Instagram. L’integrazione facilita l’adozione su vasta scala delle nuove capacità AI. L’azienda non si ferma qui; ha già annunciato Llama 4 Behemoth, un modello attualmente in fase di addestramento che mira a posizionarsi “tra i LLM più intelligenti al mondo”, forte dei suoi 288 miliardi di parametri attivi. Zuckerberg lo ha definito “il modello base più performante al mondo”. Si attende anche l’arrivo di un quarto modello, Llama 4 Reasoning, di cui si avranno notizie nel prossimo mese. Ulteriori dettagli su Behemoth e Reasoning emergeranno probabilmente a breve, considerando l’imminente conferenza per sviluppatori AI di Meta, LlamaCon.