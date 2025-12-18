LG Sound Suite introduce la soundbar H7 con Dolby Atmos FlexConnect per sistemi audio wireless personalizzati fino a 13.1.7 canali per la casa del futuro.

Le novità per l’intrattenimento domestico trovano espressione nella nuova proposta LG Sound Suite, concepita per integrare l’audio Dolby Atmos in modo armonico e privo di vincoli strutturali complessi attraverso l’uso di componenti senza fili ad alte prestazioni. Al centro di tale ecosistema si colloca la soundbar H7, primo dispositivo al mondo dotato della tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, la quale permette una calibrazione sonora dinamica capace di rispondere alle specifiche caratteristiche architettoniche di ogni ambiente abitativo senza richiedere installazioni faticose o cablaggi permanenti. Grazie alla sinergia con i TV premium di LG, gli utenti possiedono la facoltà di comporre il proprio impianto personalizzato scegliendo tra i diffusori wireless M7 e M5 oppure il subwoofer W7, raggiungendo una varietà di ben 27 configurazioni differenti per soddisfare ogni necessità di spazio e di ascolto. Tale modularità consente il passaggio da sistemi compatti a configurazioni home theater complete con 13.1.7 canali, mentre la connessione tramite porta HDMI garantisce la piena compatibilità della tecnologia FlexConnect anche su apparecchi televisivi di generazioni diverse dotati della soundbar principale come centro di controllo.

I cambiamenti nelle abitudini di consumo legati alla diffusione delle piattaforme di streaming hanno riportato la qualità sonora in una posizione di rilevanza per l’esperienza multimediale domestica contemporanea. LG Sound Suite intercetta questa necessità offrendo soluzioni basate su connessioni Bluetooth e Wi-Fi che eliminano la presenza di cavi ingombranti e semplificano le fasi di posizionamento dei componenti all’interno delle stanze per un risultato estetico pulito. L’innovazione si manifesta attraverso la funzione Sound Follow, la quale sfrutta la tecnologia ultra-wideband (UWB) per determinare il punto di ascolto ideale in base alla reale posizione della persona nella stanza in modo del tutto automatico e trasparente. Il sistema viene integrato da Room Calibration Pro, strumento di analisi acustica che utilizza l’intelligenza artificiale per correggere le distorsioni ambientali e garantire una riproduzione equilibrata in ogni angolo della casa per ogni spettatore presente indipendentemente dalla forma del locale.

Il fulcro dell’elaborazione sonora è rappresentato dal processore α11 Gen 3 con AI, derivato direttamente dai modelli OLED di punta, il quale impiega algoritmi di deep learning e una Neural Processing Unit per gestire la separazione degli oggetti sonori con estrema accuratezza durante la riproduzione. Attraverso la tecnologia AI Sound Pro+, i segnali stereo subiscono una trasformazione in audio multicanale mentre la componentistica fisica si affida ai diffusori Peerless, rinomati per le prestazioni tecniche nel settore dell’alta fedeltà da oltre un secolo di storia. Lee Jeong-seok, responsabile della Divisione Audio di LG Media Entertainment Solution Company, ha affermato che “Insieme a Dolby, abbiamo fatto sì che l’audio immersivo entri in ogni abitazione. LG Sound Suite è una testimonianza del nostro impegno condiviso per l’innovazione audio”. Il dirigente ha sottolineato inoltre come il sistema permetta ai consumatori di ottenere la configurazione desiderata garantendo una resa cinematografica in qualunque posizione della casa grazie al design modulare e alla calibrazione intelligente guidata dall’intelligenza artificiale integrata. John Couling, Senior Vice President of Entertainment di Dolby Laboratories, ha aggiunto che “Dolby e LG stanno dando il via a un nuovo livello di performance audio per chiunque desideri un suono migliore con Dolby Atmos”. La gamma completa della LG Sound Suite e le relative innovazioni software per i modelli 2025 e 2026 saranno presentate ufficialmente durante il CES 2026 di Las Vegas presso lo spazio espositivo del produttore.