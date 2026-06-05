LG amplia la gamma TV 2026 in Italia con le nuove serie Micro RGB evo AI, Mini RGB evo AI e QNED evo AI Mini LED, con diagonali fino a 115 pollici.

Dopo aver reso disponibili i nuovi TV OLED evo AI 2026, LG espande la propria offerta sul territorio italiano introducendo la gamma di TV LED 2026 che include soluzioni premium basate sulle tecnologie Micro RGB, Mini RGB e QNED Mini LED. La punta di diamante di questa collezione è rappresentata dalla serie LG Micro RGB evo AI, insignita del premio CES 2026 Innovation Awards. La tecnologia Micro RGB evo AI si basa su un sistema di retroilluminazione composto da minuscoli LED multicolore, una soluzione che permette di calibrare in modo accurato la luminosità e le tonalità cromatiche, offrendo neri assoluti, contrasti accentuati e un realismo superiore rispetto ai LED e Mini LED tradizionali.

La gamma eredita il know-how tecnologico che LG ha sviluppato in tredici anni nel settore OLED, portando una nuova qualità visiva nel mondo dei pannelli LED. Le doti cromatiche della serie sono attestate dall’ente internazionale Intertek, che ha rilasciato tre certificazioni relative alla copertura totale del 100% per gli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB; tali parametri rendono gli schermi idonei sia per l’intrattenimento domestico in HDR sia per contesti professionali come la produzione televisiva e il montaggio digitale. La resa dell’immagine è ottimizzata anche dal sistema Micro Dimming Ultra, capace di regolare in modo localizzato oltre mille zone di retroilluminazione per mettere in risalto ogni sfumatura sia nelle scene buie sia in quelle più chiare. Il motore di queste prestazioni è il processore α11 Gen3 con AI, un chip originariamente progettato per i modelli OLED e ora integrato per la prima volta su un’altra tecnologia di pannelli. Il chip implementa la funzione Dual Super Upscaling per elaborare in parallelo due flussi di upscaling, restituendo immagini definite, limpide e profonde. La fedeltà nella riproduzione cromatica è sostenuta dalla potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale e dalla tecnologia RGB Primary Color Ultra, che permette di mappare lo spettro dei colori con precisione millimetrica. Questa famiglia di prodotti prende il nome di serie MRGB96 e include diagonali generose da 100, 86 e 75 pollici.

Con l’obiettivo di rendere accessibili le innovazioni LED a una fascia più ampia di utenti, il produttore introduce in Italia anche i televisori LG Mini RGB evo AI, una versione evoluta dei tradizionali Mini LED che impiega una retroilluminazione multicolore per rendere le sfumature e l’intensità dei colori ancora più sature e avvolgenti. La gamma ha ottenuto dall’ente Intertek la doppia certificazione per la copertura totale del 100% degli standard DCI-P3 e Adobe RGB. Il comparto tecnico di questa linea fa affidamento sul processore AI α8 Gen3; grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, il chip gestisce la retroilluminazione attraverso la funzione Precision Dimming, assicurando contrasti marcati, colori vividi e dettaglio. La serie prende il nome di MRGB87 e offre una scelta di dimensioni che spazia dai 50 fino agli 86 pollici.

A completare la proposta di grandi formati arriva la gamma LG QNED evo AI Mini LED, pensata per chi cerca un’esperienza cinematografica su schermi di dimensioni imponenti. L’offerta di quest’anno si arricchisce infatti con due varianti giganti da 115 pollici (modello QNED93B2) e da 100 pollici (modello QNED87B). La gestione delle zone di retroilluminazione è affidata ai sistemi Precision Dimming Ultra e Precision Dimming Pro, capaci di regolare il flusso luminoso con accuratezza per preservare i dettagli minimi nelle porzioni scure dell’immagine senza sacrificare la brillantezza delle aree chiare. A rifinire la qualità visiva interviene il processore con AI Super Upscaling, il quale analizza i flussi video in tempo reale tramite deep learning per ottimizzare i contorni, le trame e i dettagli, visualizzando immagini in 4K naturali anche sulle diagonali più ampie.

L’intera gamma di Smart TV (Micro RGB, Mini RGB e QNED) adotta il sistema operativo webOS, che continua a evolversi per garantire opzioni di personalizzazione e un catalogo di contenuti sempre più vasto. La novità principale di quest’anno risiede nell’integrazione di un’intelligenza artificiale multipla all’interno del telecomando puntatore con supporto ai comandi vocali. Gli utenti possono infatti interagire con assistenti evoluti come Google Gemini e Microsoft Copilot durante la visione, ponendo quesiti o effettuando ricerche correlate.

Disponibilità e prezzi

Tutti i nuovi modelli sono già acquistabili o prenotabili sia sulla piattaforma e-commerce del marchio sia presso le principali catene di elettronica di consumo, con i seguenti dettagli relativi ai costi e alle promozioni attive.

LG Micro RGB evo AI (Serie MRGB96) Modello da 100 pollici: 12.999 euro Modello da 86 pollici: 6.299 euro Modello da 75 pollici: 4.999 euro

LG Mini RGB evo AI (Serie MRGB87) Modello da 86 pollici: 3.799 euro Modello da 75 pollici: 2.899 euro Modello da 65 pollici: 2.199 euro Modello da 55 pollici: 1.399 euro Modello da 50 pollici: 1.199 euro

LG QNED evo AI Mini LED (Serie QNED93B) Modello da 115 pollici: 11.999 euro Modello da 85 pollici: 2.499 euro Modello da 75 pollici: 2.099 euro Modello da 65 pollici: 1.399 euro Modello da 55 pollici: 1.099 euro

LG QNED evo AI Mini LED (Serie QNED87B) Modello da 100 pollici: 3.299 euro Modello da 86 pollici: 2.399 euro Modello da 75 pollici: 1.999 euro Modello da 65 pollici: 1.299 euro Modello da 55 pollici: 999 euro Modello da 50 pollici: 799 euro Modello da 43 pollici: 499 euro



Promozioni di lancio valide fino al 10 giugno 2026