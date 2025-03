Tra le app più di tendenza del 2025 si confermano le app social, ma c’è spazio per musica, gaming mobile, smart home, fitness, allenamento e utility.

Il mondo delle app è in costante evoluzione, al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici soprattutto per quanto riguarda le esigenze del mondo aziendale e quelle degli utenti. La crescente presenza dell’Intelligenza Artificiale è un elemento di assoluto rilievo nello sviluppo delle app per smartphone nel 2025, così come lo sono la Realtà Aumentata (Augmented Reality) e lo Smart Home, quest’ultima volta a rendere la propria casa “intelligente” e sempre più tecnologica. In questo articolo andremo ad analizzare diverse tipologie di app, cercando di capire quali saranno le più utilizzate nel 2025.

App social

Le app social sono quelle che comandano le classifiche delle app più di tendenza di quest’anno. Tik Tok, Instagram e Facebook sono infatti le più utilizzate dagli utenti. Tik Tok, l’app di condivisione video più famosa al mondo lanciata nel 2016, ha registrato oltre 650 milioni di download e ultimamente sta vedendo importanti aggiornamenti per quanto riguarda la sicurezza dei propri contenuti. Instagram, l’app nata come social fotografico nel 2010 vanta, invece, quasi 700 milioni di download e, sulla scia del successo di Tik Tok, sta registrando anch’essa una pubblicazione crescente di reel e contenuti video. Facebook, il social nato da Mark Zuckerberg nell’ormai lontano 2004, è presente sugli smartphone di oltre 550 milioni di utenti.

App di giochi

Intramontabili, poi, dovrebbero essere le app per giocare online. Stiamo parlando essenzialmente delle versioni per dispositivi mobile delle sale da gioco virtuali. Questo perché i casinò online sono un fenomeno in crescita a ben guardare i numeri redatti, come ogni anno, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una crescita importante anche nel 2024 e che non dovrebbe arrestarsi nel 2025. All’interno di ogni app sarà possibile per gli utenti sia giocare ai classici giochi da sala, come slot machines, giochi di carte o roulette, ma anche a titoli della categoria quick games e utilizzare bonus e promozioni presenti solitamente nella versione desktop dei suddetti siti. Il mobile gaming sta sperimentando negli ultimi anni una crescita notevole e non sembra destinato e frenare. Con la produzione di smartphone sempre più performanti, non sorprende quindi che anche l’industria del gaming stia riservando un’attenzione crescente al mondo degli smartphone.

App per gli spostamenti

Nell’universo delle app dedicate al viaggio o ai semplici spostamenti, sicuramente non si può fare a meno di giganti come TripAdvisor e Google Maps. Essenziale per chi vuole visitare nuovi luoghi e fare nuove esperienze, TripAdvisor offre la possibilità di visionare le recensioni di luoghi, alberghi, ristoranti e molto altro, oltre a poter effettuare prenotazioni. Google Maps non ha bisogno di presentazioni. Oltre ad essere un vero e proprio navigatore per gli spostamenti, offre importanti funzionalità come “mappa offline”, in grado di guidare l’utente anche senza connessione internet, e la street view, capace di mostrare un luogo come se foste lì.

App di utility (specie per lo smart working)

Con l’avvento e la crescita dello smart working, sono sempre di più le app che si dedicano all’ottimizzazione di questa esperienza di lavoro. Tra i più usati per comunicare con il proprio team in smart working sicuramente non possono venir meno Google Meet o Microsoft Teams, che sembra aver soppiantato Skype, destinato alla chiusura a maggio. Per quanto concerne il work management, app come Asana e Trello non possono mancare per chi intende gestire progetti e task di lavoro.

App di benessere e allenamento

Nel mondo del fitness e dell’allenamento, le app crescono a vista d’occhio. Ci sono quelle, come Strava e Apple Fitness, che incentivano l’attività fisica attraverso la condivisione dei progressi e simpatiche sfide. Altre, come Caliber, offrono invece servizi di coaching personalizzati, mentre altre ancora, come Kic, offrono migliaia di servizi di allenamento on-demand. Nell’allenamento, spesso, la musica non può mancare e per questa non si può non pensare a Spotify, che rientra anche tra le dieci app più popolari in assoluto.