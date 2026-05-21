Rakuten Kobo si integra con StoryGraph dal mese di giugno, ma scattano rincari importanti sui modelli Clara e Libra Colour negli Stati Uniti e in Canada.

Amazon affronta un periodo difficile per i suoi Kindle, dopo aver scontentato il pubblico più fedele a causa del ritiro di vecchi modelli e di aggiornamenti software problematici. Rakuten Kobo aveva la strada spianata per intercettare i lettori scontenti, eppure la dirigenza ha scelto un tempismo discutibile. Stando a quanto riportato da Good e-Reader, l’azienda ha applicato rincari compresi tra i 10 e i 30 dollari sui listini di Stati Uniti e Canada. Un incremento simile su dispositivi economici incide di tanto sul budget dei consumatori.

I dettagli mostrano una strategia diffusa su tutta la linea dei prodotti con il modello Kobo Clara BW che passa da 139 a 159 dollari, mentre la variante Clara Colour sale da 160 a 180 dollari. Il rincaro più pesante colpisce il Kobo Libra Colour, che raggiunge i 260 dollari rispetto ai 230 dollari precedenti. Accettare variazioni al rialzo per componenti vecchi di due anni risulta difficile per il pubblico. Il catalogo necessita di un vero rinnovamento generazionale, ma questi aumenti sembrano escludere l’arrivo imminente di nuovi modelli. I motivi dietro questa scelta poggiano su dinamiche industriali esterne. Se i dazi doganali statunitensi avevano già spinto i prezzi verso l’alto nel 2025, questo incremento risente direttamente della crisi chip. I costi gonfiati dei chip di memoria RAM, causati dagli approvvigionamenti per il settore dell’intelligenza artificiale, colpiscono l’intera produzione di ereader e Kobo trasforma così una potenziale vittoria commerciale in una frenata inaspettata proprio mentre la concorrenza arranca.

Sul fronte dei servizi la strategia si muove invece verso una maggiore apertura del software. Rakuten Kobo ha ufficializzato una collaborazione con StoryGraph a partire da giugno. La piattaforma si propone come l’alternativa indipendente a Goodreads e si muove fuori dal sistema controllato di Amazon. L’integrazione prevede la sincronizzazione automatica dei progressi e dello stato dei testi in lettura, con un supporto completo valido sia per gli ebook sia per gli audiolibri. La partnership si inserisce in una filosofia aziendale che predilige la libertà di gestione dei propri contenuti, come dimostra la compatibilità con Instapaper, Dropbox e Google Drive. Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo, ha spiegato i motivi di questa scelta: “Per molti di noi, l’aspetto migliore della lettura è la comunità. È parte integrante del modo in cui ci presentiamo al mondo come lettori ogni giorno”. Il dirigente ha aggiunto: “Ecco perché sono così entusiasta della nostra integrazione con StoryGraph. Volevamo eliminare ogni ostacolo tra la fine di un capitolo e il monitoraggio e la condivisione dei propri progressi. Ora, i lettori di Kobo possono fare esattamente questo, senza problemi”. La sfida si sposta sul piano economico, dove l’eccellenza del software dovrà superare la barriera dei nuovi listini.