Mark Gurman smentisce le voci di un lancio a gennaio per iPhone SE 4 e iPad 11. I dispositivi dovrebbero arrivare ad aprile. Ecco tutti i dettagli.

Apple ama tenere tutti sulle spine. Appena finita la sbornia di regali natalizi, ecco spuntare nuove voci sui prossimi gioiellini tecnologici della mela. Si parla di un nuovo iPhone SE 4 e di nuovi iPad, ma quando arriveranno? Le chiacchiere corrono veloci e martedì 07 gennaio, qualcuno ha dato la notizia: iPhone SE 4, iPad e iOS 18.3 tutti insieme a gennaio! Troppo bello per essere vero. Infatti, una fonte più attendibile ha subito smorzato gli entusiasmi. Niente lancio imminente, ma le novità sono confermate.

Mark Gurman, un vero guru del mondo Apple, ci svela l’arcano. L’azienda di Cupertino ha in cantiere iPhone SE 4 e nuovi iPad, e iOS 18.3 accompagnerà il lancio. Ma quando? Secondo Gurman, la data da segnare sul calendario è aprile, sempre che i piani non cambino.

Prima di giugno, mese della Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple lancerà i dispositivi. Meglio prima di iOS 18.4, previsto poco prima dell’evento. Un account privato sui social media aveva suggerito un lancio con iOS 18.3, poi smentito subito. Aprile torna come data. Voci precedenti collocavano iPhone SE 4, iPad Air con chip M4 e iPad 11 dopo un aggiornamento del MacBook Air, previsto per inizio 2025. A maggio o alla WWDC, possibile annuncio di un nuovo dispositivo Home Hub con display quadrato, anche se qualcuno pensa slitterà in autunno.

iPad 11 monterà il processore A18, portando Apple Intelligence sul tablet. iPad Air potrebbe ricevere il chip M4, forse per preparare il terreno a iPad Pro con M5, atteso in autunno. Apple decide i tempi, ma segue schemi precisi, specie con iPhone. I top di gamma arrivano in autunno, iPhone SE sempre in primavera. Due fattori influenzano i rilasci: catena di approvvigionamento e domanda di mercato. Il trimestre delle feste è importante per Apple. Vendite alle stelle, iPhone a ruba. iPhone SE non esce in autunno per spingere i modelli costosi. Gennaio è dunque escluso: chi cerca un nuovo dispositivo lo ha già comprato a Natale.

La catena di approvvigionamento sarebbe in difficoltà per un lancio a gennaio. Il processore A18, cuore di iPhone SE 4 e di Apple Intelligence, serve anche a iPhone 16 e 16 Plus. Scorte probabilmente esaurite durante l’inverno. Aprile è la scelta perfetta. Coerente con il passato, permette alla catena di rifornirsi e coincide con gli acquisti primaverili. iPhone SE 4 potrebbe essere il primo iPhone a emissioni zero. Un bel colpo per la Giornata della Terra.

iOS 18.3, in fase beta, sistema bug e prepara il terreno al nuovo hardware e all’intelligenza di Apple. Lancio previsto a gennaio o inizio febbraio.