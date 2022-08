Samsung Display domina ancora nella fornitura di schermi per iPhone, secondo quanto riferito da Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants). Le informazioni interne rivelano che Apple riceverà l’82% dei display da Samsung, il 12% da LG Display e il 6% da BOE per la serie iPhone 14.

Inizialmente, l’iPhone 14 Pro Max avrà solo pannelli Samsung. Sembra che LG stia avendo problemi a tenere il passo con la domanda, affrontando “sfide tecniche”, ma dovrebbe iniziare a fornire schermi all’inizio di settembre.

D’altronde la cinese BOE, pur avendo la capacità di produrre volumi elevati, non avrebbe impressionato Apple per la linea iPhone 14 e non fornirà schermi per i modelli Pro. La quota di Samsung per la nuova serie è simile a quella dell’iPhone 13, dove rappresentava l’83% di tutti i pannelli.

Young aggiunge che le spedizioni dalle fabbriche di schermi alle linee di assemblaggio sono state di circa 1,8 milioni a giugno, 5,35 milioni a luglio, più di 10 milioni ad agosto e supereranno i 17,6 milioni a settembre, il che significa che Apple prevede di avere almeno 34 milioni di unità nei primi mesi di vendita della serie iPhone 14.

Come è noto Apple introdurrà la nuova generazione di smartphone il prossimo 7 settembre. Dovrebbe presentare quattro nuovi modelli, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max con le varianti Pro che dovrebbero debuttare con la nuova piattaforma del colosso di Cupertino, l’A16 Bionic, mentre gli altri modelli arriveranno con l’A15 Bionic, lo stesso dell’iPhone 13.

Sulla prossima serie si è già detto molto, se non tutto. Non ci resta che attendere l’evento del 7 settembre per ufficializzare il tutto, o, perché no, per avere qualche sorpresa. Continuate a seguirci sui nostri canali perché appena vi saranno nuove notizie riguardanti Apple e il mondo della tecnologia in generale non mancheremo di condividerle.