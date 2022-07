Apple annuncerà la nuova linea di telefoni iPhone 14 durante un evento che si terrà tra meno di due mesi, il che significa che la produzione è in corso. Nel frattempo, una delle fabbriche partner in Cina è stata chiusa dal governo.

Secondo Bloomerg, la Foxconn, che produce la maggior parte degli iPhone di Apple, è stata una delle fabbriche di Shenzhen sottoposte a un blocco più stretto a causa dell’aumento del numero di casi di Covid-19.

Il governo cinese ha imposto alla Foxconn e ad altre fabbriche di operare in regime di restrizione per almeno una settimana, per controllare i casi di Covid-19. Tuttavia, non è la sola: anche BYD Co., Huawei Technologies Co., ZTE Corp e DJI sono stati colpiti dalle nuove restrizioni.

L’ordine del governo obbliga le aziende della zona a limitare le loro attività e a far sì che i loro dipendenti non mantengano contatti con nessuno al di fuori della fabbrica o dei loro uffici. Tuttavia, nonostante le restrizioni, non dovrebbe esserci un impatto significativo sulla produzione dell’iPhone 14. Secondo un portavoce di Foxconn, le operazioni dell’azienda negli stabilimenti di Shenzhen sono rimaste normali e non ci saranno perdite.

Recentemente, l’analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che alcuni fornitori di schermi e batterie dell’iPhone 14 hanno riscontrato problemi, ma il loro impatto sulla produzione dovrebbe essere minimo. Secondo lui, Apple ha mantenuto il suo programma e non ritarderà il lancio dei telefoni.

Secondo una precedente fuga di notizie, Apple dovrebbe presentare la linea di iPhone 14 il 13 settembre. Il gigante di Cupertino dovrebbe presentare anche l’Apple Watch Pro e la seconda generazione di AirPods Pro.

Nel corso dei prossimi giorni sapremo ulteriori dettagli sulla situazione Covid-19 in Cina, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni in merito o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.