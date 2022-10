iOS 16.0.2 è stato rilasciato il mese scorso con diverse correzioni di bug relativi a problemi di iPhone 14, richieste eccessive di permessi di copia e incolla e altro ancora. Ora, le prove suggeriscono che Apple sta pianificando il rilascio di iOS 16.0.3 con ulteriori correzioni di bug.

Apple ha rilasciato iOS 16.0.2 a settembre come importante aggiornamento del sistema operativo dell’azienda, risolvendo i problemi segnalati dagli utenti nella nuova generazione di telefoni cellulari del del brand. Tuttavia, questo aggiornamento non sembra essere stato sufficiente per correggere tutti i bug individuati dallo sviluppatore.

Secondo quanto riportato dal portale MacRumors, il gigante di Cupertino dovrebbe presto rendere disponibile la build 16.0.3 di iOS 16 per risolvere il problema del volume durante le telefonate effettuate tramite CarPlay dall’iPhone 14 Pro, nonché lo sfarfallio dello schermo su alcuni dispositivi quando la luminosità è bassa.

Sebbene questi siano i problemi principali riscontrati nell’attuale iOS 16.0.3, sono stati segnalati anche crash improvvisi nell’app Mail, errori quando si cerca di modificare i video registrati in modalità cinematografica e altri ancora. Sebbene l’azienda non abbia rivelato i dettagli, l’aggiornamento dovrebbe arrivare nel corso del mese di ottobre.

È interessante notare che gli addetti ai lavori non hanno menzionato i problemi legati alla durata della batteria con il recente iOS 16, un problema causato dall’aggiornamento all’ultima versione del sistema “Apple” che ha infastidito gli utenti che hanno lasciato iOS 15.

Apparentemente, questa versione back-to-back non porterà nessuna nuova funzionalità al sistema, arrivando esclusivamente a risolvere i problemi.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli

