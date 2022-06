Il processore Intel Core i9-13900K avrebbe raggiunto fino a 5,5 GHz nella nuova versione di prova.

Il lavoro sulla 13a generazione di processori per desktop domestici di Intel continua a pieno ritmo e questo mercoledì sono emerse nuove informazioni non ufficiali sulle specifiche di questa serie (29),

Come riportato da Tom’s Hardware, il chip Intel Core i9-13900K di fascia alta avrebbe ricevuto un guadagno nella sua velocità di clock per raggiungere fino a 5,5 GHz in single-core e 5,3 GHz in multi-core nella sua terza versione Engineering Sample (ES).

Vale la pena ricordare che i chip con la terminazione ES sono versioni di pre-produzione utilizzate dal produttore per testare le caratteristiche e la stabilità dell’architettura, quindi rappresenta le varie fasi di sviluppo del processore. L’obiettivo di Intel sarebbe quello di arrivare a 6 GHz.

Per dimostrare il guadagno, la versione ES1 del Core i9-13900K ha raggiunto fino a 4,50 GHz, secondo le informazioni trapelate in precedenza. Già l’ES3 sarebbe riuscito ad alzare la frequenza fino a 5.5 GHz nel single-core stabilmente in relazione al limite termico.

Le versioni ES del Core i9-13900K sarebbero state testate sulle attuali schede madri della serie Intel 600 e con memorie DDR5. Ricordando che l’attuale modello della generazione Alder Lake, il Core i9-12900K, arriva fino a 5.2 GHz con il turbo.

L’Intel Core i9-13900K dovrebbe essere dotato di 24 core e 32 thread, prodotto in litografia a 10 nm, frequenza standard di 5600 Mhz per memorie RAM DDR5, PCIe Gen 5, socket LGA 1700 e 125W TDP. La data di uscita è prevista per il 2023.

