Digital Chat Station svela i prezzi della Insta360 Luna Ultra. Il pacchetto completo tocca i 950 dollari per prestazioni da vera camera professionale.
Insta360 porta le fotocamere tascabili a un nuovo livello con un dispositivo che avvicina il mondo dei gadget a quello pro. Le ultime indiscrezioni arrivate dal leaker Digital Chat Station indicano un contesto di prezzo particolarmente elevato: la Insta360 Luna Ultra dovrebbe debuttare a circa 5.299 yuann (circa 664 euro) per la versione base, con un incremento fino a 6.499 yen (circa 815 euro) per il bundle completo. L’acquisto non rientra più nella spesa occasionale da vacanza, ma assume il profilo di un investimento che sfida le mirrorless entry level.
Le specifiche tecniche della vlog camera mostrano un posizionamento pensato per precedere la concorrenza. Il comparto imaging include un sensore principale da 1 pollice con apertura f/1.8, ma la novità principale riguarda il sistema ottico secondario. Si parla della presenza di un teleobiettivo dedicato con zoom ottico 3x (equivalente a un 70mm), capace di arrivare a un ingrandimento 6x senza perdita di qualità e a un digitale ibrido da 12x. La configurazione ricalca in modo quasi speculare la strategia di DJI con l’imminente Osmo Pocket 4P, segno che il settore ha individuato nello zoom il prossimo terreno di scontro.
Oltre alle alle capacità del comparto ottico, Insta360 propone soluzioni che guardano con attenzione a chi produce cinema o contenuti ad alto budget. Spicca l’idea di un display OLED rimovibile con funzione di telecomando wireless, una comodità che potrebbe semplificare la gestione delle inquadrature remote. A questo si aggiunge la registrazione audio a 32 bit float, un salto qualitativo che permette di recuperare tracce saturate senza sacrificare la pulizia del suono. Si discute anche di una collaborazione con Leica per le lenti e di una struttura modulare, sebbene questi ultimi punti attendano ancora una conferma. Il tempismo della fuga di notizie non appare casuale, visto che DJI prepara l’evento del 14 maggio a Cannes, dove presenterà la sua nuova Pocket 4P, Insta360 occupa lo spazio mediatico per una sfida diretta.