Ci stiamo avvicinando al lancio delle CPU mobile Raptor Lake. Aggiungendosi alla lista crescente di chip mobile di 13a generazione di Intel che hanno fatto visita a Geekbench 5, è stato avvistato un Core i9-13900H che sta facendo il giro del sito di benchmarking. Sulla base dei punteggi single-threaded e multi-threaded, questa prima prova del Core i9-13900H è piuttosto insoddisfacente.

Qualche tempo fa abbiamo riferito che Intel potrebbe avere in programma di lanciare fino a quattro nuove CPU mobile Raptor Lake, tra cui il Core i9-13900HK, il Core i7-13700H, il Core i7-13620H e il Core i5-13420H. Qualche tempo fa sono apparsi anche i risultati di Geekbench 5 per il Core i7-13700H e il Core i9-13900HK. Ora, per gentile concessione di Benchleaks, abbiamo un primo sguardo ai dati sulle prestazioni di Geekbench 5 del Core i9-13900H.

Il Core i9-13900H ha una frequenza di base e di boost rispettivamente di 2,6 e 5,2 GHz. Il chip è abbinato a 32 GB di memoria all’interno di un computer Samsung 960XFH, una macchina già apparsa in passato sul sito di benchmarking ma con un Core i7-13700H e un Core i9-13900HK al seguito.

Per quanto riguarda le prestazioni del chip, i punteggi Geekbench 5 single-core e multi-core del Core i9-13900H si attestano rispettivamente a 1.332 e 10.628.

Curiosamente, il punteggio single-core del Core i9-13900H è notevolmente inferiore a quello del Core i7-13700H, che ha ottenuto 1.768 punti in una precedente dimostrazione. I punteggi multi-core di entrambi i chip sono vicini. Poiché teoricamente il Core i9-13900H è una CPU di fascia alta rispetto al Core i7-13700H, i punteggi bassi fanno pensare che il chip sia un Engineering Sample (ES) o uno con un consumo energetico limitato.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli in merito alle prestazioni dell’Intel Core i9-13900H, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.