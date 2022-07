Sembra ieri, ma sono passati quattro anni da quando Huawei ha ricevuto la prima sanzione statunitense. Ciò ha fatto naufragare l’azienda cinese nel mercato globale degli smartphone, ma non prima di raggiungere il primo posto nel segmento.

Commentando la storia di Huawei, Richard Yu, CEO del dipartimento cinese dei consumatori, ha suscitato polemiche durante un forum automobilistico in Cina.

“Se non fosse per l’intervento e la repressione degli Stati Uniti, i principali produttori mondiali di telefoni cellulari potrebbero essere Huawei e Apple. Non sono molto modesto, e questo potrebbe essere il risultato oggi”.

Alla domanda sul ruolo di Samsung, Yu ha suggerito che il brand sudcoreano non sarebbe stato un problema per Huawei.

“Altri sono piccoli produttori, tra cui una società sudcoreana (Samsung), che potrebbe vendere bene solo in mercati come gli Stati Uniti e la Corea del Sud”.

Naturalmente, questo discorso del dirigente ha finito per attirare l’attenzione, dal momento che Samsung è sempre stata leader nel mercato globale degli smartphone. Il brand sudcoreano ha addirittura perso la corona proprio a favore di Huawei nel 2019, ma difficilmente si rimpicciolirebbe al punto da diventare un “piccolo produttore”.

Se Huawei non fosse stata bandita, l’azienda cinese potrebbe addirittura guidare il mercato, ma è più probabile che Samsung continui a lottare per la leadership ogni nuovo trimestre. Apple, invece, oscillerebbe tra il secondo e il terzo posto.

Cioè, uno scenario in cui Huawei rimanesse competitiva farebbe bene al consumatore, visto che la concorrenza sarebbe sicuramente molto maggiore.

