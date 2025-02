Honor Magic V4 (o V5): niente Snapdragon 8 Elite a 7 core! Il nuovo pieghevole avrà la versione completa a 8 core, più potente. Dettagli e indiscrezioni.

Honor, a quanto pare, sta per svelare non uno, ma ben due smartphone pieghevoli: Honor Magic V4 e Honor Magic V2 Flip. Mentre il primo modello fa già capolino tra le indiscrezioni tecnologiche, il secondo si nasconde dietro un velo di segretezza. Il panorama degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione. I produttori competono per offrire dispositivi sempre più sottili, leggeri e potenti. In questo contesto, Honor sembra intenzionata a giocare un ruolo da protagonista. Le informazioni emerse riguardanti Honor Magic V4 suggeriscono l’adozione di una componentistica di altissimo livello.

Un dirigente del produttore cinese ha fornito dettagli importanti attraverso i canali social. La piattaforma mobile scelta per il nuovo pieghevole dovrebbe essere la potente Snapdragon 8 Elite. Sembra inoltre che non si tratterà della versione limitata a 7 core, questa variante, presente in altri dispositivi, offre prestazioni leggermente inferiori. La scelta di Honor, quindi, fa presagire la volontà di puntare al massimo delle prestazioni. La versione completa del chipset Snapdragon 8 Elite, con i suoi otto core, garantisce una potenza di elaborazione notevole. La potenza di elaborazione garantirà prestazioni fluide anche con i software più pesanti, un aspetto chiave per un dispositivo che punta all’eccellenza.

La competizione nel settore dei telefoni pieghevoli si concentra anche sulla ricerca della massima sottigliezza. Oppo, un altro importante produttore cinese, ha recentemente lanciato un dispositivo particolarmente sottile Oppo Find N5, attualmente il foldable più sottile al mondo. Honor, in passato, ha detenuto il primato per il pieghevole più sottile al mondo ed è plausibile, quindi, che l’azienda voglia riconquistare questo titolo con il nuovo modello.

L’attenzione ai dettagli costruttivi è importante per raggiungere questo obiettivo. La scelta del processore, in questo senso, è essenziale. La versione completa dello Snapdragon 8 Elite, pur essendo più potente, richiede una maggiore dissipazione del calore. La sfida per i progettisti di Honor sarà quella di trovare un equilibrio perfetto tra prestazioni, dimensioni e gestione termica. Il nome definitivo del dispositivo è ancora incerto. Esiste, infatti, la possibilità che Honor decida di saltare la denominazione “V4”. In alcune culture asiatiche, il numero 4 è considerato sfortunato. Potrebbe essere quindi “Honor Magic V5” il nome scelto per il nuovo smartphone pieghevole. Per avere la conferma ufficiale, bisognerà attendere probabilmente giugno.