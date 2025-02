Honor Magic V4 potrebbe arrivare tra maggio e giugno 2025 pronto a sfidare OPPO Find N5. Potrebbe essere dotato di Snapdragon 8 Elite e batteria da 6000 mAh.

Negli ultimi tempi, gli smartphone pieghevoli sono al centro dell’attenzione, con un fermento crescente che anima il settore. OPPO è pronta a svelare OPPO Find N5 il prossimo 20 febbraio. Il pieghevole si preannuncia come il più sottile sul mercato, integrando tecnologie all’avanguardia che promettono di ridefinire gli standard. Parallelamente, altri tre grandi marchi si preparano a lanciare i propri modelli concorrenti: Honor Magic V4, Vivo X Fold 4 e Huawei Mate X7.

Una recente fuga di notizie suggerisce che Honor Magic V4 potrebbe fare il suo debutto nel secondo trimestre del 2025, precisamente tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Secondo un post pubblicato su Weibo dal noto leaker Fixed Focus Digital, il lancio del Magic V4 dovrebbe avvenire in Cina durante questo periodo, anche se al momento non sono emersi dettagli sulle sue specifiche tecniche.

Il suo predecessore, Honor Magic V3, aveva già fatto parlare di sé grazie al suo spessore ridotto: soli 9,2 millimetri da chiuso e 4,3 millimetri da aperto. Tuttavia, OPPO Find N5 è destinato a superarlo, con uno spessore di appena 8,93 millimetri da chiuso, aggiudicandosi il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo al momento del lancio. Visto il precedente impegno di Honor nell’ottimizzazione dello spessore, c’è grande attesa per il Magic V4 (o Magic V5 se si saltasse la numerazione). È possibile che il brand cinese punti a riconquistare il primato grazie a un design innovativo della cerniera e all’uso di materiali avanzati, segnando così un nuovo traguardo nel mercato dei pieghevoli. Si vocifera che il dispositivo sarà alimentato dalla potente piattaforma Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Inoltre, secondo un altro leaker, Smart Pikachu, Honor Magic V4 potrebbe essere dotato di una batteria con una capacità di circa 6.000 mAh, un dettaglio che lo renderebbe competitivo non solo per la sottigliezza, ma anche per l’autonomia. Lo stesso informatore ha rivelato che Honor prevede di lanciare anche il Magic V Flip 2 nella prima metà del 2025, ampliando ulteriormente la gamma pieghevole del brand.

Con queste premesse, il 2025 si prospetta un anno incredibilmente interessante per l’evoluzione degli smartphone pieghevoli, con modelli sempre più sottili, potenti e innovativi.