Il futuro Honor Magic 9 Pro Max emerge online con fotocamere da 200 MP, batteria da 8.000 mAh, processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 e tecnologia ARRI.

Le ultime indiscrezioni sulla prossima serie Magic 9, in particolare su Honor Magic 9 Pro Max, raccontano di uno smartphone che alza l’asticella con soluzioni fuori dagli schemi. Il brand cinese si affida ai 2 nm dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 il compito di guidare la nuova serie, un salto generazionale che migliora efficienza energetica e prestazioni. Proprio l’efficienza permette al produttore di integrare una batteria da ben 8.000 mAh, un valore che distanzia la concorrenza e risolve definitivamente l’ansia da ricarica per i più esigenti. Digital Chat Station, una delle fonti più attendibili del panorama tech cinese, ha confermato che i prototipi stanno alzando l’asticella anche nel comparto ottico. Stando a quanto riportato, l’ultimo prototipo ingegneristico starebbe testando due diversi sensori per la fotocamera principale da 200 MP: un’unità da 1/1,28 pollici e un sensore più grande da 1/1,12 pollici.

L’ambizione del comparto fotografico non si ferma alla risoluzione. La vera novità riguarda la collaborazione con ARRI, un’istituzione nel mondo del cinema. Questa partnership prevede l’integrazione di capacità di imaging avanzate per rendere lo smartphone uno strumento di produzione video di alto livello. Il comparto zoom non sarà da meno, con un teleobiettivo periscopico da 200 MP supportato da un sensore da 1/1,4 pollici, una configurazione che garantisce dettagli nitidi anche a distanze molto elevate. Sul piano costruttivo, Honor Magic 9 Pro Max utilizzerà un pannello OLED piatto da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K e tecnologia LIPO, una scelta che privilegia precisione e visibilità rispetto ai bordi curvi, spesso criticati. La sicurezza si affida a un sensore d’impronte digitali a ultrasuoni sotto il display, accompagnato dal sistema di riconoscimento facciale 3D. A muovere il tutto sarà la nuova interfaccia MagicOS 11 basata su Android 17 e ottimizzata per gestire i carichi di lavoro AI in locale.

Non tutti gli utenti però cercano dimensioni generose e Honor sembra averne preso atto, ripensando la gerarchia della serie. Secondo il leaker Smart Pikachu, l’azienda manterrà in catalogo una variante compatta, ma con un cambio di nome. Il successore del modello Air si chiamerà semplicemente Honor Magic 9. Il telefono dovrebbe montare uno schermo da 6,3 pollici, offrendo la medesima potenza del fratello maggiore in un corpo più maneggevole. C’è però una distinzione da considerare per chi sceglierà la versione base della serie. I rumors suggeriscono che il modello da 6,3 pollici integrerà il sensore a ultrasuoni ma potrebbe rinunciare al riconoscimento facciale 3D, una feature che Honor intende blindare come esclusiva della variante Pro. La finestra di lancio per il mercato cinese è fissata per il prossimo ottobre, periodo in cui capiremo se queste specifiche si tradurranno in un utilizzo più raffinato e performante.