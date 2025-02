La serie Honor Magic 7 si prepara al debutto globale con Snapdragon 8 Elite, ricarica rapida e fotocamere avanzate. Design esclusivo e funzioni AI.

Gli smartphone della serie Honor Magic 7 sono pronti a sbarcare sul mercato globale dopo il debutto in Cina. L’annuncio, dato da Bhavya Siddappa, responsabile PR di Honor, ha confermato l’intenzione di portare questi telefoni Android di fascia alta in tutto il mondo, mantenendo la tradizione dei lanci internazionali dei modelli Magic.

Il lancio della nuova serie è avvenuto con un certo anticipo rispetto alla serie Magic 6, presentata a gennaio. Honor ha scelto di accelerare i tempi per allinearsi con l’uscita dello Snapdragon 8 Elite, garantendo ai propri smartphone la più recente tecnologia di processore disponibile. Honor Magic 7 e Magic 7 Pro sono già considerati dispositivi di punta. Il modello Pro si distingue per un sistema di fotocamere più avanzato e una struttura più grande, mentre il modello standard offre comunque alte prestazioni. Entrambi i modelli includono una configurazione a tre fotocamere posteriori con teleobiettivo a periscopio e supportano la ricarica veloce via cavo da 100W e wireless da 80W. Il display AMOLED LTPO con un picco di luminosità di 5.000 nit rende l’esperienza visiva di qualità.

I due smartphone sono equipaggiati con Android 15 e la nuova interfaccia MagicOS 9.0 di Honor, che integra funzioni AI. Resta da verificare la disponibilità e l’efficacia di queste funzioni nei mercati internazionali. Durante la presentazione è stato svelato anche il Porsche Design Honor Magic 7 RSR, un’edizione che sarà lanciata globalmente a dicembre. Non è ancora chiaro se la data di lancio includerà subito anche i mercati al di fuori della Cina.

L’arrivo globale della serie Honor Magic 7 potrebbe avvenire nel primo trimestre del 2025, seguendo la consueta tempistica di Honor che vede il rilascio internazionale pochi mesi dopo il debutto in patria. Un lancio in questo periodo permetterebbe all’azienda di sfruttare la spinta delle festività natalizie e posizionarsi in modo competitivo sul mercato smartphone globale.

Honor Magic 7 vs Honor Magic 7 Pro