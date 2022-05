HONOR annuncia il debutto ufficiale in Italia dei prodotti HONOR Magic 4 Pro e HONOR Watch GS 3.

HONOR ha celebrato l’arrivo in Italia del nuovo HONOR Magic 4 Pro in un esclusivo evento di lancio a Milano. Il nuovo device rappresenta il primo flagship della Magic 4 Series: con un iconico design simmetrico, un display migliorato per l’esperienza visiva, capacità innovative per la fotografia e la videografia, prestazioni superiori e funzioni complete per la privacy, la nuova serie Magic 4 porta la linea di punta di HONOR a un livello completamente nuovo.

Magic 4 Pro è disponibile in pre-order dal 26 maggio al 3 giugno su Hihonor.com con un’offerta speciale: al prezzo di €1.099,90 sarà possibile acquistare lo smartphone in bundle con un caricatore wireless da 100W e un Quick Charger da 135W.

Inoltre, sarà disponibile un Coupon dal valore di €100 attivo inserendo il codice AM4P100 al momento dell’acquisto.

In occasione dell’evento è stato presentato anche il nuovo HONOR Watch GS 3, pensato per gli amanti dello stile e della smart life. Il nuovo smartwatch è in grado di monitorare lo stato di salute e il proprio esercizio fisico senza rinunciare al comfort e al design.

A partire dal 26 maggio HONOR Watch GS3 è disponibile all’acquisto a partire da €219,90 su Hihonor.com

su Hihonor.com HONOR Watch GS 3 Midnight Black al Prezzo di €219,90

HONOR Watch GS 3 Ocean Blue al Prezzo di €239,90

HONOR Watch GS 3 Classic Gold al Prezzo di €239,90

HONOR Magic 4 Pro

Come ultima novità del portafoglio prodotti di HONOR, è stato presentato oggi il nuovissimo Magic 4 Pro, uno smartphone che vanta una tecnologia all’avanguardia per offrire nuovi progressi nel design dello smartphone, nel display, nella fotografia, nella videografia, nelle prestazioni e nella privacy.

A testimoniare l’eccellenza tecnologica della camera di questo smartphone, recentemente DxOMark – voce autorevole nel settore della valutazione dei comparti fotografici degli smartphone – ha assegnato al Magic 4 Pro il Gold Camera Label con il punteggio di 131 nella classifica delle fotocamere per smartphone, raggiungendo quindi la vetta delle relative classifiche.

Dotato della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e supportato da tecnologie di base tra cui GPU Turbo X e OS Turbo X che massimizzano la capacità del chipset, offre una performance di utilizzo eccezionale, senza pari.

Ispirato alla bellezza e all’estetica della simmetria, il device presenta un design simmetrico, compreso il ritorno dell’esclusivo layout circolare a tripla fotocamera di HONOR, noto anche come “The Eye of The Muse”. Dotato di un display LTPO Quad-Curved Display da 6,81 pollici e di cornici ultra-sottili su entrambi i lati, offre agli utenti un’esperienza coinvolgente nella visualizzazione, nel gioco e nella lettura. Offrendo una rivoluzione nella tecnologia dello schermo, la modulazione di larghezza di impulso (PWM) di 1920Hz è la più alta mai raggiunta in uno schermo LTPO.

Il Magic 4 Pro fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta. Dotata di Magic-Log Movie Master, offre una videografia di livello cinematografico e un’esperienza di ripresa superiore rispetto ai competitors, consentendo ai creatori ancora alle prime armi di portare colori e atmosfere in stile Hollywood ai loro contenuti.

Con un’ampia gamma di nuove e avvincenti caratteristiche e funzionalità, tra cui una Wired e Wireless HONOR SuperCharge da 100W, HONOR Magic UI 6.0 e caratteristiche pionieristiche di privacy e sicurezza, Magic 4 Pro garantisce un’esperienza indimenticabile con lo smartphone agli utenti di tutto il mondo.

HONOR Watch GS 3

Con il suo design elegante, senza tempo e dotato di un motore AI a 8 canali per la frequenza cardiaca, questo smartwatch offre un ventaglio di funzioni che spaziano dalla salute e il benessere, allo sport, alle esperienze di smart-life, alla ricarica rapida e molto altro ancora per portare maggiore convenienza e comfort agli utenti. Un device perfetto per coloro che vogliono ottenere il massimo nella vita di tutti i giorni, in ogni occasione.

Adatto per lo sport, le occasioni casual o formali, HONOR Watch GS 3 è caratterizzato da un elegante design ultrasottile di 10,5 mm realizzato in acciaio inossidabile 316L completamente lucidato, con un peso di soli 44 g , che conferisce un look elegante e sofisticato, garantendo al tempo stesso il comfort al polso per tutto il giorno.

Con un vetro curvo 3D, un quadrante rotondo da 45,9 mm e un touch screen AMOLED da 1,43″ resistente alle impronte digitali che supporta una luminosità massima di 1000 nit e una risoluzione di 326 PPI, HONOR GS 3 offre un design classico e un’esperienza visiva eccezionale anche sotto il sole a temperature molto alte. È inoltre disponibile una gamma di quadranti con diversi stili che gli utenti possono personalizzare per adattarli al loro abbigliamento quotidiano in ogni occasione.

Basato sulle capacità di ricerca e sviluppo di HONOR, HONOR Watch GS 3 è il primo smartwatch del marchio dotato di sensori avanzati di frequenza cardiaca PPG a 8 canali per catturare più segnali ottici. Utilizza molteplici algoritmi di fusione per annullare il rumore del movimento durante l’esercizio fisico, ottenendo in modo intelligente una raccolta dati più accurata e accelerando il tempo di funzionamento con un consumo energetico inferiore. Integrando software e hardware, HONOR Watch GS 3 migliora notevolmente l’accuratezza del monitoraggio della frequenza cardiaca di oltre il 97%, fornendo ai consumatori dati precisi sulla frequenza cardiaca e una migliore comprensione delle loro condizioni fisiche in tempo reale.