GTA 6 arriverà su PC? Un dirigente di Corsair suggerisce l’inizio del 2026 come data di uscita, dopo il lancio su console previsto per l’autunno 2025.

Grand Theft Auto 6, il prossimo capitolo della saga leggendaria di Rockstar Games, è all’orizzonte. Se siete giocatori PC, però, preparatevi a un po’ di pazienza. Take-Two Interactive, la compagnia madre di Rockstar, ha fatto trapelare qualche indizio interessante, confermando, seppur indirettamente, l’arrivo di GTA 6 su PC, ma non subito. Ronald van Veen, vicepresidente finanziario di Corsair Gaming, ha sganciato la notizia durante una recente conferenza sui risultati finanziari: “GTA 6? Tutti ne parlano. Penso che lo vedremo sulle console verso la fine dell’anno. A quanto ne so, l’uscita è prevista in autunno per le console e poi, a inizio 2026, per PC”.

Niente di inaspettato, in realtà. I precedenti capitoli di Grand Theft Auto hanno sempre seguito questa scaletta: prima console, poi PC. Quindi, GTA 6 dovrebbe arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X/S questo autunno, per poi sbarcare sui nostri amati computer nella prima parte del 2026.

Strauss Zelnick, il grande capo di Take-Two, ha recentemente sottolineato l’importanza del mercato PC per l’azienda. Ha menzionato Civilization 7, lanciato simultaneamente su tutte le piattaforme, ma ha anche spiegato la strategia di Rockstar: “Non sempre lanciamo i giochi su tutte le piattaforme contemporaneamente. Rockstar, storicamente, ha iniziato con alcune piattaforme e poi si è espansa”. Zelnick ha aggiunto: “Il PC è diventato un segmento sempre più importante di quello che era, una volta, un settore dominato dalle console. Non sarei sorpreso se questa tendenza continuasse”. Ha anche accennato all’arrivo di una nuova generazione di console, ma questa è un’altra storia.

Le previsioni sono da capogiro. DFC Intelligence stima che GTA 6 potrebbe incassare oltre un miliardo di dollari solo con i preordini. Sarebbe il lancio più colossale del 2025, non solo nel mondo dei videogiochi, ma dell’intero settore dell’intrattenimento. Quindi, cari PC gamer, affilate le armi (virtuali), preparate gli SSD e iniziate il conto alla rovescia.