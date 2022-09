Google vorrebbe abbandonare a Cina e potrebbe produrre i Pixel 7 in Vietnam, secondo un nuovo leak.

In un nuovo rapporto pubblicato questa settimana, le fonti hanno rivelato che Google sta ritirando la produzione della linea Pixel 7 dalla Cina e trasferendo l’assemblaggio negli stabilimenti situati in Vietnam .

Secondo i funzionari intervistati dal New York Times, Google sta seguendo le orme di Apple e Microsoft, poiché le aziende stanno diversificando anche la propria catena di produzione.

I conflitti geopolitici tra Cina e Stati Uniti, oltre ai recenti problemi con Taiwan, hanno indotto molte aziende americane a iniziare ad espandere la propria produzione in altri paesi. Attualmente, gran parte dell’assemblaggio dei prodotti viene migrato in Vietnam e India.

Per ora non c’è ancora una data precisa per il lancio della linea Pixel 7, ma il mercato inizia già a parlare del prossimo passo del colosso della ricerca: il primo Pixel pieghevole.

Le nuove informazioni rilasciate dallo stesso rapporto indicano che Google dovrebbe mantenere la produzione di questo dispositivo in Cina a causa della grande tecnologia a bordo.

La complessità del montaggio della cerniera e del display flessibile richiede che il dispositivo sia prodotto sul suolo cinese.

Tuttavia, per quanto la produzione di questo pieghevole sia in fase sperimentale, tutto indica che dovrebbe essere lanciato ufficialmente solo nel 2023. Questo perché la Cina sta ancora affrontando alcuni problemi nella produzione, con le continue chiusure delle fabbriche a causa della Covid-19 e del razionamento dell’energia elettrica.

