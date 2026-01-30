Google lancia Project Genie negli Stati Uniti per gli utenti AI Ultra. Il sistema genera scenari personalizzati in tempo reale partendo da immagini e testi.

Google lancia Project Genie come un piccolo esperimento capace di trasformare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con gli ambienti digitali generati dall’intelligenza artificiale attraverso l’impiego di nuove soluzioni software. La tecnologia presentata dalla società permette di “creare, esplorare e remixare i propri mondi interattivi“ attraverso un sistema basato su prompt testuali e caricamento di immagini personali. Lo strumento rappresenta l’ultima frontiera delle soluzioni sviluppate dalla big tech per mostrare le potenzialità future dei sistemi AI applicati alla costruzione di spazi virtuali dinamici e personalizzabili in tempo reale.

L’accesso alla piattaforma rimane attualmente riservato ai residenti negli Stati Uniti che possiedono un abbonamento al piano Google AI Ultra. Gli utenti interessati a testare la tecnologia devono sostenere un costo mensile di 250 dollari e possedere un’età maggiore ai diciotto anni per soddisfare i requisiti di sicurezza e i limiti di età imposti dal brand. Sebbene la disponibilità risulti circoscritta a una cerchia ristretta di abbonati, Il video illustra la facilità con cui gli scenari complessi vengono generati senza interruzioni o ritardi.

Il funzionamento del sistema si articola in tre fasi distinte definite dalla società come abbozzo del mondo, esplorazione e remix dei contenuti creati secondo le preferenze dei singoli utilizzatori. Attraverso l’inserimento di comandi testuali, si può dare vita a universi interattivi navigabili che consentono un grado di personalizzazione maggiore mediante il caricamento di immagini per definire meglio l’estetica degli ambienti. La capacità di perfezionare gli ambiti attraverso nuovi input successivi permette di modificare l’esperienza ludica o creativa in corso d’opera senza che sia necessario ricominciare l’intero processo di generazione da zero.

Il brand mostra l’impegno a rispettare i criteri necessari perr “costruire un’intelligenza artificiale in modo responsabile a beneficio dell’umanità“ pur riconoscendo che il software possiede diversi aspetti da perfezionare nelle versioni future. Le sessioni d’uso mostrano un limite temporale restrittivo fissato a soli 60 secondi e presentano talvolta scenari privi di un realismo o controlli che risultano lente e poco reattive durante la navigazione. Ulteriori criticità riguardano il comportamento degli elementi dinamici all’interno degli spazi generati poiché la reazione dei personaggi o degli oggetti potrebbe non “aderire alla fisica del mondo reale“ durante le fasi di esplorazione attiva.

Le aspettative future suggeriscono che queste funzioni possano estendersi gradualmente a tutti i membri della suite Google AI man mano che la tecnologia matura e le infrastrutture di calcolo diventano accessibili a un pubblico più vasto. Nonostante le restrizioni geografiche e anagrafiche, il progetto dimostra il potenziale AI nella costruzione di esperienze virtuali che lasciano gli spettatori senza parole per la loro complessità.