Il codice del Play Store rivela app per visori XR. Collaborazione Google-Samsung e lancio di un visore XR previsto per il 2025. Innovazione in arrivo.

Il Google Play Store potrebbe presto includere applicazioni per visori XR, espandendo così il suo già vasto catalogo. L’indiscrezione è stata individuata dal team di Android Authority, che ha notato alcune modifiche nel codice del Play Store, suggerendo una possibile apertura verso il mondo XR (Realtà Estesa). Nonostante ci siano già state collaborazioni tra aziende e alcune voci riguardanti nuovi dispositivi, finora non si era visto nulla di concreto su questo fronte.

La collaborazione tra Google e Samsung è stata al centro di diverse notizie, che alimentano le aspettative su un futuro visore XR. Ora, però, nuovi accenni emergono da un luogo inaspettato: il codice della versione 43.3.32-31 dell’app Google Play Store. Tra le righe del codice è stata individuata un’icona dedicata e menzioni specifiche ai dispositivi XR, un chiaro indizio che il colosso di Mountain View potrebbe prepararsi ad ampliare il suo ecosistema.

L’integrazione di supporto per applicazioni XR nel Play Store appare una scelta naturale, considerando che già ad oggi la piattaforma supporta dispositivi come telefoni, tablet e smartwatch. Il settore XR sembra essere il prossimo passo nella strategia di Google, soprattutto in previsione di rendere questi dispositivi accessibili al grande pubblico e favorire l’adozione mainstream.

Il vero successo dei visori XR non dipenderà solo dall’hardware, ma anche dal supporto software e dalle app disponibili. Se l’hardware è relativamente semplice da sviluppare, la creazione di un solido ecosistema di applicazioni rappresenta la vera sfida. Google ha l’opportunità di trasformare il suo Play Store in un punto di riferimento per chiunque acquisti un visore XR, offrendo app dedicate e ottimizzate.

Al momento, nessuna delle modifiche individuate è disponibile pubblicamente nel Play Store, ma queste anticipazioni lasciano intuire che il supporto potrebbe essere già in fase di preparazione. Le collaborazioni tra Google e Samsung suggeriscono che potrebbe esserci un lancio imminente di un visore XR. Tuttavia, le tempistiche sembrano indicare il 2025 come data più probabile, forse in concomitanza con un evento Galaxy di Samsung previsto per il primo trimestre dell’anno.