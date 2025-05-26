Nuovo leak svela i possibili colori di Google Pixel 10, 10 Pro e Pro XL. Da Obsidian a Limoncello e Sterling, scopri le opzioni cromatiche in arrivo!

Il 2025 vedrà il debutto della serie Pixel 10, e le novità si annunciano sostanziose, specialmente a livello di componentistica interna. Per la prima volta in assoluto, i telefoni Google monteranno un processore applicativo (AP) concepito interamente da Google, battezzato Tensor G5. La scelta rappresenta un distacco netto dal passato: il Tensor G5 non sarà un assemblaggio di elementi forniti da Samsung e derivati dai suoi Exynos. Un esempio concreto di questa evoluzione è la sostituzione dei modem 5G Samsung, visti sui chip Tensor precedenti, con una soluzione modem che proviene da MediaTek. Anche il processo produttivo del chip segna una svolta: si passerà dalla manifattura di Samsung Foundry con tecnologia a 4nm, utilizzata per il Tensor G4, alla produzione affidata al colosso TSMC, che impiegherà il suo nodo di processo a 3nm di terza generazione (N3P). Le ragioni per cui gli affezionati dei Pixel potrebbero guardare con interesse ai nuovi Pixel 10 sono molteplici, e le stesse argomentazioni potrebbero solleticare la curiosità di chi oggi utilizza smartphone Galaxy S o iPhone.

Il Tensor G5 è al centro di molte attenzioni, e a ragione. Google, con una supervisione diretta sulla creazione del processore, potrà in teoria sviluppare funzioni esclusive per la serie Pixel 10. Ciò significa che l’azienda avrà la libertà di plasmare l’hardware per supportare al meglio le proprie ambizioni software, con potenziali benefici per l’ottimizzazione generale e l’introduzione di caratteristiche inedite. La supervisione diretta sul processore aprirebbe a Google le porte per una fusione più intima tra intelligenza artificiale, machine learning e l’anima stessa dell’esperienza Pixel. Si apre quindi la porta a miglioramenti nelle prestazioni, nell’efficienza energetica e nelle funzioni fotografiche avanzate, tutti elementi unici dei telefoni Google. La voci insistenti collocano la presentazione ufficiale dei nuovi Pixel nel corso di agosto. Se queste indiscrezioni fossero confermate, i preordini potrebbero aprirsi il giorno stesso dell’evento di lancio, una strategia già vista per accelerare la disponibilità dei prodotti sul mercato. Ottenere il dispositivo rapidamente è spesso una priorità per gli utenti più entusiasti, e Google sembra consapevole di questa esigenza. Una presentazione estiva permetterebbe inoltre ai Pixel 10 di posizionarsi strategicamente prima della raffica di annunci autunnali da parte di altri produttori.

Sul fronte estetico, il leaker Mystic Leaks ha diffuso sulla sua piattaforma Telegram alcune anticipazioni sulle possibili colorazioni. Per il Pixel 10, la palette dovrebbe comprendere Obsidian (nero), Blue (blu), Iris (viola) e Limoncello (giallo). I modelli superiori, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, potrebbero invece vestirsi di Obsidian (nero), Verde (verde), Sterling (grigio) e Porcelain (bianco). Si tratta di una selezione che cerca di bilanciare opzioni sobrie con tinte più distintive, per accontentare una vasta gamma di preferenze personali. La scelta dei colori è un dettaglio non secondario, poiché contribuisce all’identità del prodotto e al suo appeal visivo. Un aspetto molto apprezzato dei Pixel è il supporto software, e la serie Pixel 10 non dovrebbe deludere. Si parla di un impegno a fornire sette aggiornamenti principali del sistema operativo Android. Poiché i telefoni arriveranno con Android 16 a bordo, il percorso di aggiornamento si estenderà fino ad Android 23 incluso. Una politica che assicura agli smartphone una vita utile prolungata, con accesso continuo a nuove feature e miglioramenti di sicurezza. La longevità software rappresenta un investimento importante per gli utenti e un punto di forza rispetto a molti concorrenti nel mondo Android.

Per quanto riguarda i costi, le indiscrezioni indicano che il Pixel 10 potrebbe debuttare allo stesso prezzo del Pixel 9, ovvero 799 dollari. Il Pixel 10 Pro dovrebbe attestarsi sui 999 dollari, in linea con il suo predecessore. Differente il discorso per il Pixel 10 Pro XL, per cui si ipotizza un ritocco verso l’alto a 1.199 dollari, circa 100 dollari in più. Notizie confortanti sembrano invece arrivare per il Pixel 10 Pro Fold: si vocifera una riduzione di prezzo sostanziale, con un listino che partirebbe da 1.599 dollari, ben al di sotto dei 1.799 dollari del modello pieghevole precedente. Una simile decisione renderebbe la tecnologia foldable di Google più appetibile per un pubblico più ampio.