Google ha lanciato anche in Italia la “Visualizzazione Immersiva”, la nuova funzione per Google Maps che sfrutta l’intelligenza artificiale esplorando alcune città italiane in tre dimensioni ottenendo una visione multidimensionale in 3D con informazioni e meteo in tempo reale.

Fra le tante funzioni sulla ricerca e intelligenza artificiale presentate durante l’evento a Parigi lo scorso febbraio e durante l’evento di Google I/O del 10 maggio 2023, c’è anche la Visualizzazione Immersiva per Google Maps, una funzione tanto attesa per esplorare alcune città utilizzando la visione multidimensionale in 3D con la possibilità di visualizzare informazioni e meteo in tempo reale e che ora è arrivata anche in Italia.

Funzione disponibile già dallo scorso febbraio in alcune città come Los Angeles, New York, San Francisco, Londra, Tokyo e Barcellona, il colosso californiano ha esteso la nuova funzione Immersiva anche in cinque città italiane come Milano, Roma, Pisa, Firenze e Venezia, a cui si uniscono Amsterdam e Dublino.

L’utente potrà visualizzare in tempo reale alcuni luoghi di riferimento, tra cui alcuni dei monumenti più importanti. Grazie all’intelligenza artificiale, da Pisa a Firenze, da Roma a Milano, Google ci porta in un mondo immersivo viaggiando nei 32 luoghi e monumenti iconici visualizzandoli in 3D, come:

Pisa : Torre di Pisa

: Torre di Pisa Firenze : Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti

: Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti Milano : Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant’Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore

: Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant’Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore Venezia : Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca’ Pesaro, Palazzo Ducale

: Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca’ Pesaro, Palazzo Ducale Roma: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi

Visualizzazione Immersiva su Google Maps

Per accedere alla Visualizzazione Immersiva su Google Maps disponibile per Android e iOS, sarà necessario selezionare un monumento come, ad esempio, il Pantheon a Roma, e cliccare sull’immagine in 3D con scritto “Immersive View”, oltrepassando virtualmente edifici e zone. Con il cursore del tempo e meteo posizionato in basso, si può scoprire il meteo in diverse ore del giorno con l’affollamento in una fascia oraria, così in modo da poter pianificare in anticipo i nostri viaggi.

Grazie alla nuova tecnica basata sull’intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), gli ingegneri di Google hanno utilizzato questo sistema in grado di trasformare le immagini scattate con delle mirrorless per poi riprodurle in una ricostruzione realistica e multidimensionale per disporle in 3D in modo da ricostruire un quadro di un luogo specifico, con illuminazione e altri dettagli.

Nuove funzioni in arrivo

Oltra alla Visualizzazione Immersiva che verrà distribuita a scaglioni per tutti gli utenti (in futuro arriveranno altre città), su Google Maps arriverà un’altra funzione più o meno interessante che riguarda le Indicazioni a colpo d’occhio, consentendo di monitorare in tempo reale i propri spostamenti lungo un percorso direttamente dalla schermata di blocco senza dover aprire l’app (come su iOS).

Già dal prossimo mese, saranno attivate anche in Italia le Indicazioni Rapide su Google Maps, questa funzione sarà disponibile per gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici ottenendo informazioni su meteo e viabilità. Questa funzione verrà rilasciata a scaglioni per Android e iOS.