Google Gemini cambia nome: “Gemini Extensions” diventa “apps”! Aggiornamento nella beta dell’app Google (v16.8). Nuova interfaccia per gestire le integrazioni.

Il chatbot di Google, precedentemente conosciuto come Bard e ora battezzato Gemini, si rinnova. Non si tratta solo dell’arrivo di nuove funzioni di Gemini Live: l’azienda sta rivedendo il modo in cui comunica con gli utenti, scegliendo un linguaggio più diretto. Una delle modifiche più evidenti riguarda la trasformazione delle “Gemini Extensions” in semplici “apps”.

La novità emerge dalla versione beta dell’app Google per Android. Navigando all’interno dell’applicazione, si nota come la parola “Extensions” sia stata completamente sostituita da “apps”. Sia il menu dell’account, sia la pagina che permette di attivare o disattivare i vari strumenti, mostrano la nuova terminologia. Il confronto tra le vecchie e le nuove descrizioni dell’interfaccia rende il cambiamento evidente. Le frasi sono state riscritte. “Gemini Extensions help you bring it all together” si trasforma in “Bring it all together with Gemini and your favorite apps”. “Turn Gemini Extensions on or off anytime” diventa “Manage which apps Gemini connects to”. “One conversation, many extensions” è ora “One conversation, many apps”.

L’icona nel menu dell’account resta per ora invariata, un simbolo generico di estensione. Questo suggerisce un cambiamento ancora in corso. Il termine “apps” appare naturale per servizi come Workspace, Messaggi, Google Home e YouTube. Meno intuitivo, forse, per la sezione Utilities, che controlla le funzioni del telefono. “Extensions” sembrava descrivere meglio questa sezione, ma Google ha scelto la coerenza.

La motivazione di Google appare chiara: usare parole che tutti comprendono. La parola “app” è un termine entrato nel linguaggio comune, mentre “estensioni” è più tecnico, legato al mondo dei browser. Il sito web di Gemini, per ora, utilizza ancora la vecchia dicitura. Il cambiamento potrebbe quindi avvenire in più fasi. Un piccolo ritocco grafico accompagna il cambio di nome. L’indicatore del modello utilizzato da Gemini è stato ridisegnato. Ora è rappresentato da una “pillola” con una freccia che punta verso il basso. Prima c’era un triangolo accanto al nome del livello di Gemini, un dettaglio forse meno elegante.

Gemini si sta evolvendo. Google ha introdotto miglioramenti per rendere le conversazioni più naturali. Tra questi, la capacità di comprendere e gestire lingue diverse nella stessa conversazione. Un passo avanti verso un’esperienza utente su misura. Il cambio di nome e le modifiche all’interfaccia sono ulteriori segnali dello sviluppo continuo di Gemini AI.