Nessuno si sorprende, ma God of War Ragnarok è un grande successo. Sony ha appena annunciato che il gioco ha superato i 5 milioni di vendite in una sola settimana, diventando così il miglior esordio di qualsiasi titolo first-party del publisher. È molto più avanti rispetto a The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man e Uncharted 4.

Se seguite le notizie sui videogiochi, è probabile che stiate annegando nelle lodi di God of War Ragnarok. E per una buona ragione: il gioco sembra mettere d’accordo tutti (noi compresi), il che si riflette ovviamente nelle sue vendite. È semplice, questa nuova opera batte assolutamente tutti i record del franchise e anche di più. Secondo Sony, Ragnarok è l’episodio più venduto dell’intera licenza e questo in pochi giorni.

Solo nella prima settimana, il gioco ha venduto 5,1 milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di una cifra enorme, che la pone al vertice di tutte le esclusive PlayStation della storia. Infatti, come ha dichiarato il publisher in un recente tweet, God of War Ragnarok è il gioco first-party più venduto (ovvero un gioco sviluppato da uno studio a marchio Sony, in questo caso Santa Monica, che diventa di fatto un’esclusiva PlayStation). È tutto ciò che serve.

Soprattutto perché qui non stiamo parlando solo della PS5, ma di tutti i giochi PlayStation messi insieme. In altre parole, il videogame supera i colossi di Sony The Last of Us, Uncharted, Marvel’s Spiderman e, appunto, il suo predecessore del 2018. In altre parole, il titolo di Santa Monica è acclamato da tutte le parti, non solo dalla stampa ma anche dai giocatori.

Su Metacritic, il riferimento in termini di valutazioni dei videogiochi, ha un punteggio di 94 per i giornalisti e 8,3 per i giocatori, un punteggio simile al reboot del 2018. Se stavate ancora esitando a imbarcarvi nelle nuove avventure di Kratos e Atreus, questo è un buon argomento per fare il grande passo.