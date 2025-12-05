Google attiva Gemini 3 Deep Think sull’app mobile con nuove capacità di ragionamento avanzato per problemi matematici, scientifici e logici di alta complessità.

Google ha reso disponibile la modalità Gemini 3 Deep Think per tutti gli utenti che risultano regolarmente abbonati al piano Google AI Ultra. L’azienda di Mountain View descrive sul proprio blog l’implementazione odierna come la “modalità di ragionamento più avanzata“ attualmente disponibile nel proprio ecosistema, poiché la sua architettura sfrutta una sofisticata tecnica di ragionamento parallelo concepita appositamente per esplorare più ipotesi simultaneamente senza limitarsi a percorsi logici lineari. L’adozione di cicli iterativi di ragionamento consente al sistema di produrre come risultato finale un codice più raffinato che garantisce agli sviluppatori e ai ricercatori visualizzazioni e prototipazioni migliori rispetto alle versioni precedenti.

L’architettura del sistema si dimostra particolarmente adatta a problemi complessi di matematica, scienza e logica la cui risoluzione richiede solitamente alcuni minuti di attesa affinché vengano elaborate le risposte definitive con la necessaria accuratezza. Il nucleo tecnologico si basa sulla versione Gemini 2.5 introdotta nel mese di agosto ma l’integrazione di Deep Think ha evidenziato miglioramenti quantificabili attraverso rigorosi benchmark prestazionali. I dati tecnici rivelano che nel test Humanity’s Last Exam il modello ha raggiunto il 41,0% mentre nel benchmark GPQA Diamond il punteggio ha toccato quota 93,8%. Ulteriori conferme sulla stabilità arrivano dal test ARC-AGI-2 dove il sistema ha ottenuto il 45,1% con esecuzione di codice. Il rilascio ha richiesto tempi maturi poiché a metà novembre Google ha dichiarato di aver bisogno di “tempo extra per le valutazioni di sicurezza e per il contributo dei tester di sicurezza” al fine di garantire la totale affidabilità del prodotto finale. Gli attuali sottoscrittori dell’abbonamento a Google AI Ultra, dal costo di euro 274,99/mese, possono ora accedere a Deep Think selezionandolo dalla barra di comando nel menu a discesa.