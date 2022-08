Gboard di Google verrà aggiornato con miglioramenti del design in Material You. Vediamo le novità in arrivo e i dettagli noti nell’articolo.

Gboard ha ricevuto diversi aggiornamenti ed ha anche ricevuto già alcuni dettagli basati su Material You ma ora pare che Google stia lavorando a ulteriori novità per integrare questo stile alla sua tastiera ufficiale. La notizia è stata rintracciata nell’APK Gboard Beta 12.1 da 9to5Google e l’utente di Twitter Radek Błędowski (@RKBDI) è riuscito ad abilitare le novità.

Come possiamo vedere di seguito, Material You non sarà limitato ai tasti Gboard ma sarà integrato anche con strumenti e altri pulsanti dell’applicazione, inclusa la schermata delle impostazioni e la barra delle scorciatoie da tastiera.

Gboard porterà ancora alcuni miglioramenti a questa nuova versione, che ospiterà fino a 5 scorciatoie nella barra in alto, una in più rispetto a quella disponibile nella versione attuale. Inoltre un’altra miglioria arriva nel menu di modifica del testo, che ha tasti con rettangoli arrotondati invece di semplici rettangoli separati da linee.

Non è possibile dire quando tutte queste novità arriveranno su Gboard e se arriveranno tutte, ma considerando che sono già integrate nell’applicazione dovrebbe essere solo questione di tempo prima che Google inizi a testarle sui dispositivi tramite A/B test attraverso i suoi server, dove gli utenti della versione Beta dovrebbero essere i primi a testarle.

Continuate a seguirci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.