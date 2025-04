Samsung potrebbe lanciare i Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 con One UI 8 e Android 16. Ecco le indiscrezioni sul lancio anticipato del nuovo software!

Qualcosa si muove in casa Samsung sul fronte degli aggiornamenti software futuri. Si parla di una possibile mossa dell’azienda per anticipare il rilascio di One UI 8, basato su Android 16, forse per bilanciare un’introduzione più graduale della precedente One UI 7. Notizie del mese scorso indicavano l’avvistamento online di una build preliminare, suggerendo l’avvio dei test interni sulla futura serie Galaxy S25. Fonti recenti, però, alimentano l’ipotesi che Samsung possa addirittura offrire la nuova versione software sui suoi smartphone pieghevoli di prossima generazione fin dal momento del lancio.

Samsung presenterà con ogni probabilità i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 durante l’estate. Diverse fughe di notizie hanno già delineato possibili piccoli affinamenti nel design e nelle prestazioni per entrambi i modelli attesi. L’aspetto software assume ora un ruolo centrale, poiché informazioni riservate, riportate da SamMobile, indicano la concreta possibilità che questi pieghevoli eseguano nativamente One UI 8 basato su Android 16. Si tratterebbe di un cambio di passo rispetto alle abitudini: solitamente i nuovi pieghevoli venivano presentati con la release software non più recente, ottenendo l’aggiornamento maggiore solo in un secondo momento. Avere l’ultima release Android e One UI fin dal primo giorno sarebbe un vantaggio notevole per gli acquirenti di questi terminali di fascia alta.

La fattibilità di questa accelerazione appare concreta. Google ha in programma il rilascio della versione stabile di Android 16 per i suoi dispositivi Pixel tra giugno e luglio. Considerato che Samsung lancia abitualmente i suoi smartphone pieghevoli nello stesso periodo estivo, l’azienda sudcoreana potrebbe strategicamente organizzare il suo prossimo grande evento Unpacked subito dopo la finalizzazione di Android 16 da parte di Google. Potrebbe così presentare al mondo i Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 già equipaggiati con la build software più recente, sincronizzando perfettamente il lancio hardware con la disponibilità del nuovo sistema operativo. Un simile tempismo garantirebbe l’accesso immediato alle funzioni inedite, senza tempi morti post-lancio.

Sembra logico presumere che la One UI 8 integrerà tutte le modifiche rilevanti che Google introdurrà con Android 16, garantendo agli utenti Samsung l’accesso alle ultime funzioni e ottimizzazioni del sistema operativo base. Rimane ancora da scoprire se Samsung deciderà di implementare ulteriori funzioni esclusive pensate per sfruttare al meglio il formato e le capacità dei suoi telefoni pieghevoli all’interno di questa nuova versione One UI. Portare la One UI 8 sui futuri pieghevoli fin dal day one rappresenterebbe una svolta per Samsung, un segnale chiaro della volontà di garantire ai modelli premium un accesso immediato alle novità software più recenti.