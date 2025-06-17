Il Galaxy Watch 4 non è incluso nella beta di One UI 8 Watch. Samsung sembra avviarsi a interrompere il supporto software per il modello lanciato nel 2021.

Lo smartwatch che ha segnato una svolta per gli indossabili Android si appresta a concludere il suo percorso evolutivo dal punto di vista del software. Il Galaxy Watch 4, pioniere dell’integrazione tra Samsung e la piattaforma Wear OS di Google, non figura nella lista di compatibilità per il nuovo programma beta di One UI 8 Watch. L’esclusione preannuncia la fine del supporto per le versioni principali del sistema operativo per questo specifico modello. La politica di aggiornamenti dell’azienda, pur senza dichiarazioni formali, traccia un confine netto per il wearable che ha ridefinito il mercato al suo lancio.

Nel mese di agosto 2021, il Galaxy Watch 4 ha dato inizio a una nuova fase per il settore, con l’abbandono del sistema operativo Tizen a favore di una collaborazione strategica con Google. Oggi, la stessa cronologia determina il suo destino. Un comunicato stampa diramato da Samsung per la fase di test della sua nuova interfaccia basata su Wear OS 6 stabilisce criteri di accesso precisi. La partecipazione al programma è infatti riservata esclusivamente ai possessori di un Galaxy Watch 5 o di modelli più recenti, una decisione che di fatto isola la generazione del 2021. Si profila quindi uno scenario dove il dispositivo non riceverà più innovazioni a livello di sistema.

Il ciclo di vita del software per gli smartwatch Samsung segue una cadenza prevedibile. La storia passata, come quella del Galaxy Watch 3, il cui supporto è terminato dopo tre anni, offre un precedente. Sebbene la promessa iniziale di aggiornamenti triennali riguardasse i vecchi modelli Tizen, la prassi per i dispositivi Wear OS si è allineata a un periodo di supporto di circa quattro anni. In base a queste tempistiche, la strada del Watch 4 appare completa, con un ultimo aggiornamento registrato a maggio 2025.

La cessazione del supporto per le release maggiori non implica un abbandono totale del dispositivo. È plausibile che l’azienda continui a distribuire patch di sicurezza per risolvere eventuali vulnerabilità critiche che dovessero emergere. Tuttavia, l’accesso a nuove funzionr e a miglioramenti prestazionali legati alle future versioni di One UI Watch sembra ormai precluso. Questa policy non è un’anomalia nel panorama tecnologico; anche concorrenti come Apple e Google adottano strategie simili per gestire le limitazioni hardware dei dispositivi più datati di fronte alle crescenti richieste del software moderno. Per gli utenti del Galaxy Watch 4, si chiude un capitolo importante, quello di un orologio che ha avuto il merito di accelerare l’evoluzione dell’intero ecosistema.