Galaxy S26 potrebbe deludere le attese sul supporto Qi2. Le nuove custodie Samsung suggeriscono l’assenza di magneti nativi nel nuovo flagship 2026.

L’adozione della tecnologia MagSafe costituisce storicamente un vantaggio per l’ecosistema Apple poiché permette agli iPhone di connettersi in modo rapido ai sistemi di ricarica attraverso l’impiego di magneti interni che facilitano una ricarica wireless efficiente senza la necessità di applicare una custodia magnetica aggiuntiva. Rispetto alla mirìade di top di gamma Android, l’efficacia del supporto magnetico nativo rappresenta una caratteristica che la società di Cupertino ha sempre gestito con successo per garantire prestazioni migliori e facilità d’uso.

Diversamente dai modelli di punta del mondo Android che risultano spesso limitati alla sola predisposizione per lo standard Qi2 senza però integrare i componenti magnetici necessari per il funzionamento nativo, la serie Google Pixel 10 rappresenta attualmente l’unica opzione che include il supporto completo all’interno del propria hardware. Molti osservatori attendono che anche la serie Samsung Galaxy S26 possa unirsi al medesimo “club”, sebbene le ultime informazioni suggeriscano che le prime indiscrezioni sulla presenza di magneti integrati potrebbero rivelarsi poco accurate.

Le analisi condotte da Nieuwemobiel e successivamente segnalate da 9to5Google suggeriscono che le previsioni relative all’integrazione dei magneti nella serie Samsung Galaxy S26 potrebbero non corrispondere alla realtà poiché l’esame della S Pen del Galaxy S26 Ultra e delle custodie proprietarie mostra dettagli contrastanti. Sorprendentemente, le opzioni degli accessori ufficiali di Samsung per la nuova serie comprendono sia custodie magnetiche che varianti definite “standard” prive di attrazione magnetica, sollevando seri dubbi sulla effettiva presenza di hardware dedicato all’interno della scocca dei telefoni.

La strategia commerciale di distribuire custodie non magnetiche appare priva di una logica funzionale nel caso in cui il telefono ospitasse già dei magneti integrati poiché lo spessore di una protezione tradizionale ridurrebbe la forza di attrazione necessaria per garantire la ricarica rapida e stabile. Se un telefono possiede magneti nativi, il produttore solitamente evita di proporre una custodia “standard” che finirebbe per interrompere l’efficacia di una delle principali funzioni introdotte nel nuovo modello di punta, rendendo l’accessorio controproducente per l’esperienza utente finale.

I render recenti confermano che il modello Galaxy S26 Ultra manterrà un design fedele alla versione precedente con una cornice piatta unita a bordi curvi e un display che presenta cornici ridotte insieme alla classica fotocamera frontale con punch-hole centrale. Si dice anche che il cameraphone manterrà la batteria da 5.000 mAh, indicando la volontà del produttore di proporre un aggiornamento incrementale del Galaxy S25 Ultra piuttosto che una evoluzione basata sull’alimentazione magnetica di nuova generazione che molti auspicavano.

La mancanza di un supporto Qi2 nativo lascia a Google il vantaggio di poter definire i propri smartphone come gli unici prodotti di punta moderni nel mondo Android per quanto riguarda la ricarica a induzione facilitata. Questo scenario delinea un mercato in cui la diffusione del sistema magnetico procede con lentezza tra i produttori che preferiscono conservare un design consolidato, rinunciando a quella che molti indicano come la potenziale “salvezza del dispositivo” per poter competere direttamente con l’efficienza degli standard qualitativi Apple.