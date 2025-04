Leak conferma le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S25 Edge! Fotocamera 200 MP, corpo in titanio, Android 15 e Snapdragon 8 Elite. Tutti i dettagli qui.

Specifiche tecniche dettagliate relative al Samsung Galaxy S25 Edge sono state rivelate grazie a materiale promozionale interno all’azienda sudcoreana, offrendo una panoramica completa delle sue caratteristiche prima dell’annuncio ufficiale. Sebbene la data di lancio precisa rimanga oggetto di speculazioni dopo un iniziale rinvio, le informazioni emerse delineano un dispositivo dalle prestazioni elevate e dal design curato, confermando molte delle voci circolate in precedenza.

Materiali promozionali interni confermano la presenza della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite all’interno del dispositivo, un processore che promette notevole potenza di calcolo. Gli acquirenti potranno contare su 12 GB di RAM, una quantità generosa per gestire multitasking e app esigenti, e avranno opzioni di memoria interna da 256 GB o 512 GB. Il pannello frontale utilizzerà la tecnologia AMOLED con una diagonale di 6,6 pollici, dimensione che bilancia maneggevolezza e immersività visiva. La risoluzione dichiarata è 2K, assicurando immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento potrà arrivare dinamicamente fino a 120 Hz.

Il comparto fotografico si preannuncia interessante grazie a un sensore principale da ben 200 MP, dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per scatti più fermi e video meno mossi, soprattutto in condizioni di luce non ideali. Ad affiancarlo ci sarà un sensore ultra-wide da 12 MP, mentre per i selfie e le videochiamate si utilizzerà un sensore frontale da 10 MP. La costruzione del telefono impiegherà una lega di titanio, scelta che contribuisce a contenere il peso pur mantenendo una buona robustezza strutturale. La resistenza a liquidi e polvere è assicurata dalla certificazione IP68, una caratteristica importante per l’uso. Notevoli appaiono le dimensioni fisiche, con uno spessore di soli 5,84 mm e un peso di 162 grammi, suggerendo un profilo sottile e leggero.

L’autonomia sarà affidata a una batteria con capacità di 3.900 mAh. Per la ricarica, il telefonop supporterà la tecnologia rapida da 25W. Dal punto di vista software, il dispositivo arriverà con Android 15, personalizzato dall’interfaccia utente One UI 7.0. Similmente alla serie principale Galaxy S25, anche la variante Edge beneficerà delle funzioni AI integrate nel sistema operativo e nelle app Samsung. Importante è anche la politica di aggiornamento software, con la promessa di sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza, un impegno per la longevità del dispositivo.

Al momento l’azienda sudcoreana non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questa fuga di notizie. Le specifiche tecniche emerse da questo materiale promozionale sembrano comunque allinearsi perfettamente con le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, rafforzando la loro credibilità in attesa della presentazione formale che dovrebbe avvenire il 13 maggio.