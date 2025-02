Chi di noi non ama un buon drop test? È una distruzione in nome della “scienza”, anche se molto inesatta, che non riflette il modo in cui i nostri smartphone potrebbero essere danneggiati quando sbattono contro il pavimento, e probabilmente è per questo che non ce ne occupiamo spesso come di un video di JerryRigEverything. Ma forse possiamo imparare qualcosa su come la serie Galaxy S23 di Samsung potrebbe reggere il confronto con altri dispositivi con un test di caduta standardizzato ed è quello che ci viene mostrato oggi in un nuovo video.

Il video proviene da Allstate Protection Plans (ex SquareTrade) su YouTube. L’azienda ha testato la durata del Galaxy S23, del Galaxy S23 Plus e del Galaxy S23 Ultra con particolare attenzione alle prestazioni dei materiali in vetro e plastica riciclati che Samsung ha incorporato nel suo design. Ogni dispositivo è stato sottoposto a due cadute da un’altezza di circa 2 metri, una sulla superficie frontale e l’altra sul retro. Dato che ogni telefono è rivestito di vetro su entrambi i lati, basta un po’ di ingegno per indovinare cosa succederà.

L’S23 Ultra è uscito dai test come la pecora nera del gruppo. Nella parte anteriore è quasi uscito indenne, essendo atterrato su uno dei bordi curvi, il che potrebbe aver limitato la maggior parte dei danni a un angolo del vetro del display. La caduta sul retro può aver graffiato la superficie, ma ha reso la fotocamera principale completamente inutilizzabile, con la maggior parte dell’impatto che ha colpito l’elemento dell’obiettivo. Il video non mostra le cadute laterali di ciascun dispositivo. L’S23 ha subito un’ammaccatura al telaio in alluminio, ma per il resto non ha subito danni. L’S23 Plus ha subito danni sostanziali al vetro del display, così come l’S23 Ultra, anche se in misura minore. Tutti e tre i dispositivi erano ancora perfettamente funzionanti.

La serie Galaxy S23 utilizza il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Il 22% del vetro del prodotto proviene da fonti riciclate post-consumo, mentre una piccola parte del substrato in poliestere è costituita da plastica proveniente dagli oceani. Corning dichiara che il Victus 2 offre alcune delle migliori prestazioni dell’azienda fino ad oggi, con cadute da un metro e mezzo sul cemento. Questo è ottimo per quando si fa scivolare accidentalmente l’S23 da un tavolo, ma non tanto per quando si inciampa mentre si va in bagno e si finisce per far cadere l’oggetto.

Secondo le informazioni ufficiali di Allstate, la serie Galaxy S23 è in grado di resistere meglio alle cadute rispetto alla serie Galaxy S22, anche con una lista di materiali modificata. Il consiglio dell’azienda ai proprietari? Procuratevi una buona custodia e una protezione dello schermo per il vostro S23 e, onestamente, siamo d’accordo.