Il Galaxy Note 8 è stato lo smartphone più venduto della serie che ha avuto molto successo fino a quando non è stato interrotto dopo il Galaxy Note 20 nel 2020. Nonostante ciò, il leaker Ice Universe afferma che questa è stata una decisione corretta da parte di Samsung, come il Galaxy S22 Ultra deve superare la Note 8 nelle vendite secondo le stime di mercato.

Parlando di numeri, l’argomento ha perfettamente senso quando guardiamo al calo delle vendite con ogni generazione dopo il Galaxy Note 8:

Galaxy Note 8: 10,3 milioni

Galaxy Note 9: 9,6 milioni

Galaxy Note 10/10 Plus: 9,5 milioni

Galaxy Note 20/20 Ultra: 7,5 milioni

Da un’analisi più approfondita, abbiamo notato che 2,8 milioni di telefoni della linea Note hanno smesso di essere venduti in un confronto diretto tra il Galaxy Note 8, il Galaxy Note 20 e il Note 20 Ultra, il che è stato certamente un motivo per Samsung per interrompere la linea.

Tuttavia, questa tendenza dovrebbe essere interrotta con il Galaxy S22 Ultra, che dovrebbe vendere 10,9 milioni di unità secondo le stime basate sulle vendite attuali del modello annunciate a febbraio di quest’anno.

Questa possibilità è davvero impressionante, considerando l’attuale scenario dell’economia mondiale con carenze di componenti, un calo generale dei ricavi causato dalla pandemia di coronavirus e la guerra in Ucraina, che ha colpito paesi di tutto il mondo come Cina, Stati Uniti e più gravemente, diverse nazioni d’Europa.

Inoltre, Ice Universe sottolinea che la serie Galaxy S22 ha i suoi problemi da affrontare, come il chip Snapdragon 8 Gen 1 con litografia a 4 nm di casa, che si surriscalda in caso di uso intenso, riducendo le prestazioni per evitare ulteriori danni al chip, con grande delusione degli utenti.

