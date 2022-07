Non dovrebbe essere una sorpresa che Samsung abbia l’abitudine di lanciare i suoi flagship in nuove varianti di colore dopo il lancio iniziale e lo stesso sembra accadere con la serie Galaxy S22, dato che ora abbiamo la nostra prima occhiata al prossimo colore Bora Purple.

Secondo una fuga di notizie proveniente dagli amici di WinFuture.de, la serie Galaxy S22 nella sua interezza riceverà il nuovo colore Bora Purple e, conoscendo Samsung, il nuovo colore potrebbe diventare ufficiale da un momento all’altro.

Il colore è un viola forte e vibrante, che ci ricorda l’edizione BTS del Galaxy S20 Plus che Samsung è nota per aver rilasciato. L’intero telefono è ricoperto da questo nuovo colore e certamente è qualcosa che si desidera. Potete dare un’occhiata alle immagini qui sotto.

Anche se non sono io a desiderare questo colore, si può dire che è davvero sorprendente. Soprattutto il viola tenue sul retro con i lati lucidi. Il telefono può sicuramente essere un successo e certamente non ha lo stesso aspetto del bordeaux del Galaxy S22 Ultra, ma è sicuramente un passo nella giusta direzione.

Se le informazioni trapelate sono corrette, anche il Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra potrebbero vedere il nuovo colore Bora Purple, ma dovremo aspettare e vedere. Considerando che Samsung lancerà i prossimi telefoni pieghevoli il mese prossimo, è lecito pensare che la nuova colorazione potrebbe essere lanciata nei prossimi giorni o insieme ai dispositivi pieghevoli ad agosto.

Nel corso delle prossime settimane vedremo se ci saranno ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni in merito o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

Pensate che Samsung dovrebbe introdurre altre colorazioni interessanti? Fateci sapere i vostri pensieri qui sotto.