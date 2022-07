Non ci è capitato spesso di dirlo negli ultimi anni, ma Samsung è riuscita a fare un lavoro decente nel tenere nascosti i progetti dei suoi prossimi grandi prodotti… fino ad ora. Sfortunatamente per il più grande produttore di smartphone al mondo e per il numero due di smartwatch e auricolari senza fili, la forza della natura che è Evan Blass non conosce il significato delle parole “riposo” o “segreto”, facendo trapelare ieri il Galaxy Watch 5 e il Watch 5 Pro in tutto il loro splendore e facendoli seguire dal nostro primo sguardo di alta qualità (e di grande fiducia) ai prossimi Galaxy Buds 2 Pro.

Proprio così, il rivale di nuova generazione degli AirPods Pro si chiamerà probabilmente Buds 2 Pro e non Galaxy Buds Pro 2, a indicare un legame più profondo con le Buds 2 “standard” che con le Buds Pro di prima generazione.

Naturalmente, la cancellazione attiva del rumore è presente in tutti e tre i prodotti e, sebbene le Galaxy Buds 2 Pro abbiano un aspetto decisamente familiare in tutti e tre i colori rappresentati oggi, sono in qualche modo sensibilmente diversi da tutti i loro predecessori.

Sia la versione bianca che quella “bora purple”, per esempio, sono dotate di fori neri, microfoni e grandi griglie per gli altoparlanti che conferiscono ai nuovi auricolari una nuova aria di distinzione e, proprio come le Buds Pro originali (ma non le Buds 2), tutte e tre le versioni saranno apparentemente fornite con custodie di ricarica abbinate (sia all’interno che all’esterno).

Nel complesso, il design si avvicina un po’ di più all’aspetto esteriore delle Galaxy Buds Pro piuttosto che a quello delle Buds 2, il che ci fa sperare che le Buds 2 Pro imitino lo standard di resistenza all’acqua IPX7 delle prime invece del più umile IPX2 delle seconde, offrendo al contempo miglioramenti in aree chiave come la qualità del suono, la chiarezza delle chiamate vocali, la cancellazione attiva del rumore e la funzionalità di modalità ambiente rispetto a entrambi i membri esistenti della popolarissima famiglia di prodotti.

Sfortunatamente, nemmeno Evan Blass è in grado di confermare questi aggiornamenti (vagamente) vociferati (o qualsiasi altra caratteristica), quindi dovremo aspettare l’evento Unpacked di Samsung del mese prossimo per avere un quadro più chiaro. A meno che, naturalmente, i Galaxy Buds 2 Pro non siano destinati a diventare ufficiali prima di allora, come è stato ipotizzato di recente.