La Formula 1 sta cercando di ripulire le proprie azioni e di garantire che le sue operazioni abbiano un’impronta di carbonio pari a zero entro il 2030. Una parte importante del piano è l’utilizzo di carburante sostenibile al 100% nelle auto da corsa, e l’organizzazione afferma di essere ancora in tempo per raggiungere questo obiettivo entro il 2026.

Attualmente sta sviluppando un carburante completamente sostenibile “drop-in” da utilizzare nelle auto di F1 e sostiene che anche la maggior parte delle auto stradali sarebbe in grado di utilizzarlo. In questa stagione, le auto di F1 utilizzano il carburante E10, che comprende il 10% di etanolo che si dice sia completamente rinnovabile. Anche se passare dal 10 per cento di carburante rinnovabile a una versione completamente sostenibile in pochi anni è una sfida, i leader della F1 sono fiduciosi di poter raggiungere l’obiettivo.

“Stiamo lavorando a un carburante E in cui il circolo del carbonio è completamente neutro, quindi il carbonio utilizzato per produrre quel carburante è la stessa quantità di carbonio emesso dal motore a combustione interna”, ha dichiarato Ross Brawn, direttore generale degli sport motoristici della F1, in un comunicato. “Significa che i motori non aggiungono nulla all’anidride carbonica presente nell’atmosfera”. Brawn ha osservato che una maggiore disponibilità del carburante potrebbe contribuire a ridurre le emissioni in tutto il mondo, soprattutto nelle aree in cui il passaggio ai veicoli elettrici non sarà possibile per molto tempo.

Il responsabile tecnico della F1 Pat Symonds, che guida il progetto sul carburante sostenibile al 100%, ha dichiarato che il motorsport è ancora in buona forma per raggiungere l’obiettivo del 2026. “Abbiamo lavorato con Aramco e abbiamo testato 39 miscele surrogate di carburanti”, ha detto Symonds. “Questo ci ha aiutato a capire gli effetti dei diversi tipi di miscele che si possono utilizzare in un carburante sostenibile. Le abbiamo testate su un’unità di potenza monocilindrica di Formula 1, quindi si tratta di test rappresentativi, e credo che questo abbia contribuito ad accelerare i nostri progressi”.