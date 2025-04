Rumor su Final Fantasy IX remake accesi per il 25° anniversario. Dal leak GeForce Now alle ultime news Square Enix sul possibile ritorno di Gidan.

Venticinque anni sono passati dal debutto giapponese di Final Fantasy IX, avvenuto il 7 luglio 2000, gioco che ha saputo conquistare moltissimi appassionati. L’arrivo in Europa seguì il 16 febbraio 2001, ma le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario del gioco potrebbero portare novità interessanti; diversi indizi suggeriscono la possibilità di un remake. L’attesa dei fan si fa sentire mentre emergono nuovi dettagli che alimentano le speranze per rivedere Gidan e compagni in una veste rinnovata.

Square Enix ha lanciato una nuova pagina dedicata al 25° anniversario di Final Fantasy IX sul portale ufficiale della serie. L’iniziativa non si limita a celebrare il passato, ma introduce progetti specifici per l’occasione. Sono previste nuove action figure dei personaggi amati, morbidi peluche da collezione e, elemento di particolare interesse, un disco commemorativo. Tale disco conterrà una versione riarrangiata del noto tema Melodies of Life, intitolata Timeless Tale. Proprio riguardo a questo album commemorativo, emerge un dettaglio curioso che collega la musica a possibili sviluppi videoludici. Mesi addietro, un utente sulla piattaforma Reddit, conosciuto come TomAto314, aveva anticipato l’esistenza dell’album Timeless Tale. L’utente aveva suggerito che le musiche incluse fossero state create con in mente un videogioco. L’anticipazione, ora confermata dal lancio del disco, rafforza l’ipotesi tra la community che la nuova versione del tema possa essere stata registrata specificamente per il remake di Final Fantasy IX, sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente. Le coincidenze iniziano ad accumularsi.

Il potenziale remake di Final Fantasy IX non è una voce completamente nuova nel panorama delle indiscrezioni videoludiche. Il titolo era infatti parte del noto leak di GeForce Now avvenuto più di due anni fa, una fuga di notizie che ha anticipato diversi progetti poi confermati. Fra i tanti nomi presenti in quella lista, Final Fantasy IX Remake rimane uno dei pochi a non aver ancora ricevuto un annuncio formale da parte dello sviluppatore. Secondo le voci circolate in seguito al leak, il progetto dovrebbe mantenere una forte fedeltà all’originale. I fan quindi non dovrebbero attendersi una rielaborazione drastica simile a quella applicata alla trilogia di Final Fantasy VII Remake, ma piuttosto un ammodernamento rispettoso del materiale di partenza.

Nonostante gli indizi che si sommano, sembra che la pazienza sarà ancora necessaria. Informazioni provenienti da fonti interne considerate attendibili suggeriscono che il remake non uscirà nel 2025, indicando che lo sviluppo potrebbe richiedere più tempo o che la finestra di lancio sia pianificata più avanti. Square Enix, dal canto suo, mantiene il riserbo e non ha rilasciato conferme ufficiali riguardo l’esistenza o lo stato dei lavori sul remake di Final Fantasy IX. Occorre quindi considerare tutte queste informazioni come speculazioni fino a comunicazioni definitive. Vi terremo informati non appena emergeranno ulteriori dettagli o annunci ufficiali. Nel frattempo, altre notizie dal mondo Final Fantasy indicano che lo sviluppo della Parte 3 di Final Fantasy 7 Remake procede e la sua uscita potrebbe non essere limitata alla sola piattaforma PS6.