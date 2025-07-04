Fairphone 6 ottiene 10/10 da iFixit per la riparabilità. Modulare, sostenibile, (classe energetica A), è il punto di riferimento per l’elettronica etica.

Fairphone, fedele alla sua filosofia incentrata sulla sostenibilità e la longevità dei prodotti, ha ottenuto un risultato importante con il suo ultimo smartphone, il Fairphone 6. Il telefono ha ottenuto il massimo punteggio di riparabilità, 10 su 10, direttamente da iFixit, l’autorità mondiale nel campo delle riparazioni. Ciò posiziona Fairphone come l’unica azienda ad aver mai ricevuto un riconoscimento così elevato per la facilità di riparazione dei propri prodotti, un attestato della loro promessa di un’elettronica più duratura e meno “usa e getta”.

Nonostante le sue dimensioni più compatte rispetto ai modelli precedenti, il Fairphone 6 mantiene intatta la sua anima modulare, sostenibile e, soprattutto, riparabile e conferma i risultati di riparabilità del predecessore. Anche se la batteria non è più estraibile manualmente con la stessa immediatezza dei suoi predecessori, la semplicità di sostituzione è rimasta un punto fermo. Basta infatti rimuovere appena sette viti per accedere al pannello posteriore e installare una nuova batteria in meno di due minuti, rendendo l’operazione accessibile a tutti, senza la necessità di rivolgersi a un centro assistenza specializzato. Il punteggio di iFixit ovviamente si riferisce esclusivamente alla straordinaria facilità di riparazione che l’utente può eseguire autonomamente, senza dover ricorrere all’assistenza ufficiale. Il giudizio non valuta, quindi, le prestazioni complessive dello smartphone o le sue funzionalità.

Oltre alla sua notevole riparabilità, il Fairphone 6 vanta un altro primato: è stato il primo telefono al mondo a fregiarsi dell’ambita etichetta energetica europea di classe A, il massimo riconoscimento per l’efficienza energetica. Con un prezzo di 599 euro, lo smartphone pone la sostenibilità, la riparabilità e la durata nel tempo al centro della sua proposta di valore. Tuttavia, come spesso accade per contenere i costi e mantenere questi principi, sono stati fatti dei compromessi. Il dispositivo integra il SoC Snapdragon 7s Gen 3 e una doppia fotocamera che, seppur funzionale, può risultare basilare se confrontata con le capacità fotografiche di altri smartphone nella stessa fascia di prezzo. Un altro punto da considerare è la porta USB, che è ancora limitata allo standard 2.0. D’altro canto, il display è un OLED LTPO da 6,3 pollici con un refresh rate variabile da 10 a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e reattiva.

La flessibilità di riparazione del Fairphone 6 va ben oltre la semplice sostituzione della batteria. Gli utenti possono infatti sostituire in autonomia componenti come la porta USB-C, i moduli fotocamera e molte altre parti, senza la necessità di utilizzare calore per sciogliere la colla o di affrontare incastri complessi, eliminando lo stress tipico delle riparazioni fai-da-te. L’unico elemento meno accessibile, per il quale la stessa Fairphone sconsiglia interventi non professionali, è la scheda madre, la cui riparazione autonoma è consigliata solo a utenti estremamente esperti. Fairphone e iFixit collaboreranno per mettere a disposizione tutti i ricambi ufficiali, garantendo che gli utenti abbiano accesso facile e diretto alle parti necessarie per la manutenzione.