Fairphone 5, un arrivo atteso nel 2023 che combina modernità e sostenibilità per un’alternativa etica nel mercato degli smartphone, svela il proprio design.

Fairphone, l’azienda olandese notoriamente attenta alla sostenibilità e alla riparabilità dei suoi dispositivi, sembra essere pronta a presentare al mondo la nuova generazione dei suoi smartphone. Chiamato Fairphone 5, il dispositivo promette un design più moderno pur mantenendo la filosofia aziendale di sostenibilità e auto-riparabilità.

Secondo le immagini ottenute da Android Authority da una fonte interna all’azienda, il Fairphone 5 potrebbe far il suo debutto internazionale nel corso dell’anno. Sebbene non siano state confermate ufficialmente, le immagini trapelate offrono una visione interessante del futuro dispositivo.

Dall’analisi delle immagini, si evince che il nuovo modello mantiene lo stesso schema fotografico sul retro, con un doppio set di fotocamere e un sensore ToF (Time of Flight) alloggiato in una cornice triangolare. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni, compresa una variante trasparente che potrebbe fornire un affascinante scorcio sull’interno dello smartphone.

Sul fronte, il Fairphone 5 presenta un design che si allinea maggiormente alle attuali tendenze del mercato degli smartphone. Rispetto al modello precedente, è stato apportato un cambiamento estetico: il display con notch a goccia è stato sostituito con uno schermo dotato di punch-hole, appositamente progettato per ospitare la fotocamera frontale.

Nonostante l’aspetto moderno, il Fairphone 5 dovrebbe mantenere l’aspetto distintivo dei dispositivi Fairphone, ossia la facilità di riparazione. Le caratteristiche come una batteria rimovibile dovrebbero persistere, evitando la necessità di adesivi e procedure di riparazione più complesse, mantenendo vivo l’impegno di Fairphone per un mondo elettronico più sostenibile.

Non è ancora stata rivelata una data di uscita per il Fairphone 5, ma considerando la recente fuga di notizie, è molto probabile che avremo nuovi aggiornamenti a breve.

Con il Fairphone 5, la società olandese sembra pronta a riaffermare la propria posizione nel settore, combinando un design contemporaneo con un’impegno per la sostenibilità e l’auto-riparabilità. Di fronte alla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale della tecnologia, il Fairphone 5 potrebbe rivelarsi un dispositivo significativo per coloro che cercano un’alternativa etica e rispettosa dell’ambiente nel mercato degli smartphone. Questa combinazione di modernità e rispetto dell’ambiente fa del Fairphone 5 un attesissimo arrivo nell’ecosistema mobile del 2023.