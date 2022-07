Sembra che stia accadendo qualcosa che tutti noi abbiamo percepito. Dopo un inizio d’anno piuttosto negativo per Facebook e Meta, e nonostante il rebranding e l’attenzione al metaverso, sembra che Meta sia in difficoltà. The Verge riporta che l’azienda ha registrato un calo delle entrate per la prima volta in assoluto.

La crescita ininterrotta dei ricavi che Facebook ha registrato per un decennio ha ora colpito il muro. Il nuovo rapporto della società di social media indica il primo calo annuale delle entrate per il secondo trimestre. Il calo è dell’1% e si attesta a 28,8 miliardi di dollari (sì, lo sappiamo, sono comunque un sacco di soldi), ma la crescita prevista per il terzo trimestre potrebbe diminuire ancora di più.

Inoltre, l’utile netto complessivo (il profitto) della società madre di Facebook, Meta, è sceso del 36% a 6,7 miliardi di dollari (nel 2021 era stato di 10,4 miliardi di dollari). E, sfortunatamente per le ambizioni del metaverso di Mark Zuckerberg, la divisione responsabile della costruzione di questi mondi di realtà virtuale, chiamata Reality Labs, ha perso 2,8 miliardi di dollari nello stesso trimestre.

Questo calo nella crescita dei ricavi era atteso a Wall Street e non è stato esattamente una sorpresa per gli investitori. Tuttavia, sottolinea che l’attività di Meta sta affrontando serie sfide.

Innanzitutto, tutti conosciamo (o probabilmente abbiamo almeno sentito parlare) dell’App Tracking Transparency di Apple, una funzione che blocca il tracciamento degli annunci da parte di terzi, su cui Facebook faceva molto affidamento. Questo ha reso meno efficaci gli annunci sugli iPhone e alla fine è costato alla società di social media 10 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie l’anno scorso. E ora, come se non bastasse, il rallentamento dell’economia ha indotto gli inserzionisti a limitare ulteriormente le loro spese.

TikTok è uno dei principali rivali che Facebook e Instagram stanno attualmente affrontando, con la sua crescente popolarità. Nel tentativo di competere meglio, Meta ha riorientato l’attenzione di Facebook e Instagram verso i video brevi e i post consigliati. Secondo quanto riferito da Zuckerberg, l’anno prossimo la percentuale di contenuti di persone che non si seguono che si vedono su queste due piattaforme di social media sarà più che raddoppiata. E Meta sta costruendo una costosa intelligenza artificiale per fare proprio questo.

Ma non ci sono solo cattive notizie per Meta. Nonostante il calo delle entrate, Facebook ha registrato una crescita del numero di utenti giornalieri, che sono aumentati del 3% a 1,97 miliardi. Complessivamente, ora 2,88 miliardi di persone utilizzano quotidianamente le sue applicazioni social (Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp).

L’aumento del consumo di video ha mostrato tendenze di coinvolgimento più forti del previsto, ha dichiarato Zuckerberg. Inoltre, Reels si sta monetizzando più velocemente di quanto non facesse Stories (quando Meta ha copiato Stories da Snapchat). Guardando al futuro, Meta si aspetta che Reels diventi un motore di guadagno, ma finora non è stato considerato prioritario e non ha fruttato molto.

Zuckerberg ha inoltre dichiarato che il periodo richiede che l’azienda faccia di più con meno risorse.