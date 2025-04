Finalmente estensioni Chrome su Android? Una versione Desktop speciale è in test per dispositivi grandi. Non è Chrome standard! Leggi come funziona ora.

Utilizzatori di Android con dispositivi a schermo ampio attendono da tempo maggiore integrazione con le funzioni tipiche dei computer desktop. L’assenza delle estensioni Chrome rappresenta una delle mancanze più sentite nell’ecosistema mobile. Una novità interessante emerge all’orizzonte per rispondere a questa esigenza. Sviluppatori stanno lavorando a una versione sperimentale, nota internamente come Desktop Android, progettata per portare l’esperienza desktop di Chrome sui device Android. L’obiettivo principale appare quello di avvicinare le capacità del browser mobile a quelle della versione per computer, superando alcune limitazioni attuali che separano le esperienze utente su piattaforme diverse.

Il nome stesso del progetto, “Desktop Android”, insieme alle prime segnalazioni emerse verso la fine dello scorso anno, chiarisce l’intento. L’idea ruota attorno alla possibilità di offrire i benefici consueti del browser per computer su dispositivi dotati di schermi grandi che utilizzano il sistema operativo Android. Tale categoria include vari tipi di computer e tablet, fornendo una potenziale alternativa o complemento in scenari dove un’esperienza desktop è preferibile. Mishaal Rahman di Android Authority, figura nota per le sue scoperte nel mondo Android, è riuscito recentemente a far funzionare questa nuova versione del browser, dimostrando i progressi nello sviluppo continuo del progetto.

Rahman specifica che la nuova build non si trova ancora sul Play Store, scelta comprensibile data la sua natura sperimentale. Persone interessate, come sviluppatori o utenti esperti, possono ottenerla tramite il server di download ufficiale di Google. Occorre considerare che, allo stato attuale, l’installazione comporta la perdita della sincronizzazione con il proprio account Google, un compromesso per molti. Fino a poco tempo fa, Desktop Android consisteva essenzialmente nel codice sorgente di Chromium per desktop compilato per funzionare su Android, mantenendo l’interfaccia utente del browser per computer. Una modifica implementata di recente ha però introdotto una capacità molto attesa: è stato aggiunto il supporto per le estensioni.

Durante test preliminari effettuati su un tablet, la versione Desktop Android di Chrome ha eseguito con successo alcune estensioni conosciute, tra cui Keepa, Dark Reader e uBlock Origin. Queste estensioni si sono abilitate in modo automatico dopo l’installazione del browser sul dispositivo. Bisogna notare che la funzione è ancora in fase iniziale. Al momento manca un pulsante dedicato alle estensioni nella barra degli strumenti e non c’è supporto per la pagina di gestione delle estensioni. Inoltre, non è ancora possibile installare nuove estensioni Chrome direttamente dal Web Store, limitando l’espansione delle funzioni aggiuntive per ora.

Sviluppatori e tester appassionati sono invitati a provare questa esperienza di navigazione simile a quella desktop sui loro dispositivi Android a schermo ampio. Il supporto per le estensioni, tuttavia, rimane rudimentale. Esiste la speranza che questa iniziativa evolva in un metodo semplice per utilizzare le estensioni preferite su Android. Rahman, però, avverte che l’approccio potrebbe restare confinato allo stato di “soluzione alternativa”. La cautela deriva dal fatto che Google non ha comunicato piani attuali per introdurre il supporto alle estensioni nella versione standard di Chrome per Android, quella comunemente preinstallata sulla maggioranza dei telefoni.